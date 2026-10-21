Как рассказал генеральный директор МТЗ Тарас Мурог, началась реализация контракта с Мьянмой по созданию сборочного производства. "Сборочный цех должен открыться до конца года. Первая партия оборудования уже отгружена. Планируется поставить более 100 единиц машинокомплектов, чтобы собрать там технику, обучить людей и наполнить внутренний рынок с перспективой экспорта продукции непосредственно из Мьянмы", - отметил он.

Делегация Мьянмы посетила выставочную площадку, где была продемонстрирована экспозиция продукции "МТЗ-Холдинга". Среди экспонатов - гусеничные и малые тракторы, мотоблоки, газонокосилки, тракторы для работы на рисовых полях, общепропашные тракторы и техника для работы в садах. Гости узнали о сферах, в которых применяется техника и ее преимуществах.-0-

Фото Андрея Синявского

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод (МТЗ) поставит в Мьянму более 100 машинокомплектов для сборки тракторов. Об этом шла речь во время посещения МТЗ парламентской делегацией Республики Союз Мьянма во главе с председателем Палаты национальностей Ассамблеи Союза Аун Лин Две в сопровождении председателя Совета Республики Натальи Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.На первом этапе в Мьянме будут собираться две модели тракторов - мощностью 40 и 80 л.с. В дальнейшем производственные мощности позволят выпускать всю линейку техники МТЗ.Ранее поставки белорусской техники в Мьянму носили разовый характер. С созданием сборочных мощностей завод рассчитывает на постоянный спрос.