МТЗ передал колледжам аграрной отрасли Беларуси партию энергонасыщенных тракторов

Технику приобрела Академия национального образования. На 2026 год запланировано приобретение тракторов моделей 3522, 2022 и 1523.3. Как сказал генеральный конструктор ОАО "МТЗ" Игорь Земцов, модели отвечают актуальным требованиям рынка и эксплуатации. "Обучаться необходимо с учетом новых доработок, поскольку именно с такой техникой столкнется человек на практике. Учить надо всегда, даже немного забегая вперед. Пока студенты учатся, завод развивается и выпускает новые модели", - пояснил он.
Параллельно МТЗ вносит изменения в ранее выпускаемые модели и готовится к следующему уровню тракторостроения. "Мир не стоит на месте, появляются новые требования к гидравлике и агрегатированию. Завод должен не отставать от современных трендов и соответствовать запросам времени", - подчеркнул специалист.
Ректор отметила, что техника оснащена системой точного земледелия. Это позволит будущим специалистам осваивать передовые технологии ведения сельского хозяйства, получать практические навыки работы с современным оборудованием и знакомиться с цифровыми решениями, которые сегодня активно внедряются в агропромышленном комплексе.
Она обратила внимание, что в 2027 году Министерство образования планирует создать центры роботизации и автоматизации производства в каждой области. Центры будут иметь межотраслевой характер и будут направлены на реализацию программы социально-экономического развития в части роботизации. "Планируется увеличить количество роботов с 13 единиц на 10 тыс. населения до 100 единиц к 2030 году. Подготовку специалистов тоже уже нужно планировать, чтобы выпускники колледжей понимали, с чем будут работать", - подчеркнула Ольга Рыбаключева.-0-
Фото Татьяны Матусевич