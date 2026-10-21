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МТЗ передал колледжам аграрной отрасли Беларуси партию энергонасыщенных тракторов

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
21 октября 2026, 13:55

МТЗ передал колледжам аграрной отрасли Беларуси партию энергонасыщенных тракторов

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония вручения ключей от 28 тракторов BELARUS 1523.3 представителям колледжей страны, которые занимаются подготовкой специалистов в сельскохозяйственной отрасли, прошла в ОАО "МТЗ", передает корреспондент БЕЛТА.

Технику приобрела Академия национального образования. На 2026 год запланировано приобретение тракторов моделей 3522, 2022 и 1523.3. Как сказал генеральный конструктор ОАО "МТЗ" Игорь Земцов, модели отвечают актуальным требованиям рынка и эксплуатации. "Обучаться необходимо с учетом новых доработок, поскольку именно с такой техникой столкнется человек на практике. Учить надо всегда, даже немного забегая вперед. Пока студенты учатся, завод развивается и выпускает новые модели", - пояснил он.
Генеральный конструктор отметил и другие разработки завода. Среди них - трактор BELARUS 5425 мощностью 500 л.с., гусеничный трактор и шахтная машина. Техника соответствует международным требованиям и проходит испытания. По словам Игоря Земцова, результаты в целом положительные, хозяйства дают хорошие отзывы.

Параллельно МТЗ вносит изменения в ранее выпускаемые модели и готовится к следующему уровню тракторостроения. "Мир не стоит на месте, появляются новые требования к гидравлике и агрегатированию. Завод должен не отставать от современных трендов и соответствовать запросам времени", - подчеркнул специалист.
По словам ректора Академии национального образования Ольги Рыбаключевой, в ходе государственной программы "Беларусь интеллектуальная" на 2026-2030 годы запланировано укрепление материально-технической базы учреждений среднего специального образования 76 тракторами. На данный момент с сегодняшней партией колледжам передан 61 трактор, в этом году планируется передача еще 15.

Ректор отметила, что техника оснащена системой точного земледелия. Это позволит будущим специалистам осваивать передовые технологии ведения сельского хозяйства, получать практические навыки работы с современным оборудованием и знакомиться с цифровыми решениями, которые сегодня активно внедряются в агропромышленном комплексе.
Она обратила внимание, что в 2027 году Министерство образования планирует создать центры роботизации и автоматизации производства в каждой области. Центры будут иметь межотраслевой характер и будут направлены на реализацию программы социально-экономического развития в части роботизации. "Планируется увеличить количество роботов с 13 единиц на 10 тыс. населения до 100 единиц к 2030 году. Подготовку специалистов тоже уже нужно планировать, чтобы выпускники колледжей понимали, с чем будут работать", - подчеркнула Ольга Рыбаключева.-0-
Фото Татьяны Матусевич
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МТЗ сельхозтехника ссузы
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