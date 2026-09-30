30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод подписал соглашение о сотрудничестве с компанией из Ульяновской области, специализирующейся на поставке комплектующих, на полях международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.
"Планируется поставка на МТЗ ряда деталей. Стороны также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и возможность поставок других образцов комплектующих", - отметили в пресс-службе.
Представители МТЗ на полях "ИННОПРОМ. Беларусь" проводят переговоры и с другими потенциальными партнерами и поставщиками.
Минский тракторный завод представляет на выставке флагманские модели техники. Центральное место в экспозиции занимает BELARUS-5425. Это один из самых мощных тракторов в мире с классической компоновкой.-0-
Экономика
30 сентября 2026, 20:54
МТЗ договорился с компанией из Ульяновской области о поставках комплектующих
Фото МТЗ
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