МТЗ договорился с компанией из Ульяновской области о поставках комплектующих 

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод подписал соглашение о сотрудничестве с компанией из Ульяновской области, специализирующейся на поставке комплектующих, на полях международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.



"Планируется поставка на МТЗ ряда деталей. Стороны также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и возможность поставок других образцов комплектующих", - отметили в пресс-службе.



Представители МТЗ на полях "ИННОПРОМ. Беларусь" проводят переговоры и с другими потенциальными партнерами и поставщиками.



Минский тракторный завод представляет на выставке флагманские модели техники. Центральное место в экспозиции занимает BELARUS-5425. Это один из самых мощных тракторов в мире с классической компоновкой.-0-