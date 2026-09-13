Может ли измениться квота на беспошлинный ввоз электромобилей в Беларуси? Мнение эксперта

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Может ли измениться квота на беспошлинный ввоз электромобилей в Беларуси, в эфире телеканала СТВ рассказал председатель правления Ассоциации развития электротранспорта "БЭТА" Сергей Худоешко, сообщает БЕЛТА.





"Мы понимали, что квота заканчивается уже в начале лета, и, к сожалению, для юрлиц она закончилась 24 июля, для физлиц - 5 сентября. Мы обращались во все возможные инстанции, которые могут повлиять на этот вопрос. И в Министерство экономики, и в Министерство иностранных дел, и в профильные министерства - Министерство промышленности, потому что понимаем, что, с одной стороны, квота - заградительная мера и поддержка отечественного производителя. Но с другой стороны, электромобилей на белорусском рынке недостаточное количество для развития структуры, недостаточное количество для выполнения госпрограммы, поэтому квота очень нужна", - сказал Сергей Худоешко.





Решение о квотах принимает Евразийская экономическая комиссия. Председатель правления Ассоциации развития электротранспорта "БЭТА" заметил, что в июле Кыргызстан и Армения обращались в Совет ЕЭК с вопросом увеличения квоты на беспошлинный ввоз электромобилей. "У нас было понимание, что если и Беларусь обратится с этим вопросом на ближайшем заседании, которое проходило в первой декаде августа, все получится. Мы обратились с еще большей инициативой, еще большим шквалом писем в госорганы. Нас услышали, - отметил Сергей Худоешко, добавив, что на заседании Совета ЕЭК в Кыргызстане была запрошена дополнительная квота на четвертый квартал года. - Но по какой-то причине, видимо, было принято другое решение. Может быть, пока. Мы еще надеемся, что на ближайшем заседании 2 октября в Минске будет положительное решение. Потому что это действительно очень важно для наших граждан".





По мнению Сергея Худоешко, получение дополнительной квоты на остаток 2026 года на беспошлинный ввоз электрокаров вполне реалистично, учитывая опыт других стран.-0-