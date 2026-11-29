29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские предприятия развивают промышленную кооперацию с Вяземским машиностроительным заводом, есть перспективы не только по производству мотоциклов, но и по поставке электродвигателей. Об этом заявил журналистам глава Администрации Президента Дмитрий Крутой во время визита в Смоленскую область, сообщает БЕЛТА.Как сообщалось ранее, в Вязьме Смоленской области наладили выпуск белорусских мотоциклов. Вяземский машиностроительный завод реализует с Минским мотовелозаводом кооперационный проект.Как рассказал Дмитрий Крутой, площадку Вяземского машиностроительного завода предложил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Хотя вяземское предприятие до этого специализировалось на выпуске промышленной стиральной и гладильной техники, здесь есть компетенции и желание работать с белорусской стороной."Мы хотели использовать возможности Вяземского машиностроительного завода как точку входа на российский рынок. На старте наш лидер договаривался с губернатором, что мы начнем очень оперативно собирать примерно 500-600 машинокомплектов в год. Это некий минимум, с которого можно стартовать в рамках этого проекта. Но мы видим, что в первый год не получается. В этом году мы выйдем на 85, может быть, максимум 100 машинокомплектов. Моей задачей было понять, в чем проблема. Ребята, которые занимаются сборкой, подтверждают, что качество высокое. Продукт востребован. И даже при небольшом объеме мы абсолютно конкурентны по цене. Поэтому сегодня задача - просто увеличить узнаваемость этой модели. И это работа маркетологов, в том числе и Минского мотовелозавода. Нужно предложить российским потребителям, может быть, какие-то эксклюзивные программы, продукты для покупки этой техники. Вернувшись в Минск, мы над этим поработаем", - отметил глава Администрации Президента.Прорабатываются поставки мотоциклов в том числе в Иран. "Что касается третьих стран, которые не входят в ЕАЭС, у нас подписываются особые соглашения по доступу на их рынок. С Ираном переговоры ведутся. Иранский рынок - один из самых сложных. Но у нас очень хорошая кооперация с иранскими партнерами. Планируется командировка нашего министра промышленности в Иран, и тема допуска нашей промышленной продукции на рынок Ирана будет одной из ключевых в повестке. Но нужно учитывать, что Иран является тоже высоко ориентированной на внутреннее производство страной в промышленном плане. Поэтому они очень трепетно относятся к своему рынку. Но там, где мы можем найти точки соприкосновения, мы их находим. Иранские партнеры готовы и открыты в рамках сближения на двустороннем треке с нами двигаться где-то к обнулению пошлин, где-то к сближению условий", - обратил внимание Дмитрий Крутой.У "Могилевлифтмаша" также есть перспективы для сотрудничества с Вяземским машиностроительным заводом. По словам главы Администрации Президента, в последние три года на рынке лифтов сложная ситуация, он не растет. В России сокращаются федеральные программы субсидирования и региональные бюджеты на замену лифтов. Это потребовало от "Могилевлифтмаша" оперативной работы по диверсификации своего портфеля, в том числе в части электродвигателей."Для них это была побочная компетенция, которой они, конечно, занимались, был сегмент определенный, но они не росли и не масштабировались. У Вяземского машиностроительного завода профильной продукцией является промышленное сушильное, прачечное оборудование, и они увидели, что наши электродвигатели вполне конкурентны по цене, условиям. Но на этом рынке новые тенденции, нужны уже частотные электродвигатели, и они готовы помочь и с разработкой документации, и, может, где-то даже с финансированием по соответствующим инвестиционным мероприятиям, чтобы наше предприятие в Могилеве смогло освоить эту линейку новых востребованных электродвигателей следующего поколения. Кроме того, у нас есть и свои национальные финансовые продукты, и мы можем свое предприятие поддержать. Если возникнет кооперация и мы увидим, что масштабирование этого рынка возможно, то, конечно, мы поможем "Могилевлифтмашу" и будем всячески поддерживать интеграцию наших промышленных предприятий по данному продукту", - обозначил Дмитрий Крутой.-0-