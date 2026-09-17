"Мощная синергия компетенций": Беларусь и Россия укрепляют сотрудничество в сфере геологии

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия укрепляют сотрудничество в геологической сфере. Об этом шла речь на рабочей встрече заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктора Галанова в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.



Стратегическая рабочая встреча была посвящена развитию двустороннего сотрудничества в сфере недропользования. Белорусскую сторону представили заместитель министра и генеральный директор РУП "НПЦ по геологии" Владимир Мельников. От России выступили заместитель министра природных ресурсов и экологии России Дмитрий Тетенькин и заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию Дмитрий Данилин.



В ходе встречи стороны обсудили реализацию дорожной карты на 2025-2027 годы в рамках Межправительственного совета СНГ. Отмечена мощная синергия компетенций: передовой российский опыт в глубоком бурении и освоении сложных регионов отлично дополняется мировым лидерством Беларуси в добыче калийных солей, гидрогеологии и рекультивации земель.



Также обсуждалась гармонизация методик подсчета запасов и унификацию нормативной базы. Особое внимание уделено созданию совместных цифровых моделей недр, что позволит сформировать единое информационное пространство.



Как отметили в пресс-службе ведомства, сотрудничество в геологической сфере выходит на новый уровень, обеспечивая ресурсную безопасность и технологическое развитие наших стран.-0-