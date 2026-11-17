17 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов 17 и 18 ноября посещает с визитом Волгоградскую область. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.





На заводе "ВЭТА" послу презентовали белорусско-российский проект по капитально-восстановительному ремонту трамвайных вагонов, который реализуется в соответствии с подписанным в апреле 2026 года соглашением между "Белкоммунмашем" и волгоградским "Метроэлектротрансом". Первый модернизированный трамвай с белорусским кузовом и был представлен Юрию Селиверстову, который лично поучаствовал в его эксплуатационных испытаниях.





Посол также посетил волгоградское ООО "Стереотек" - высокотехнологичное предприятие, выпускающее промышленные 5D/3D-принтеры и собственное программное обеспечение. Технология 5DTech позволяет изготавливать высокопрочные функциональные изделия из полимеров и композитов без необходимости дополнительной обработки, может применяться в авиации, автомобилестроении, протезировании и строительстве. Компания уже поставляет свою продукцию на ряд белорусских предприятий.





"С руководством компании договорились провести переговоры с администрацией индустриального парка "Великий камень" по организации печатного производства с использованием уникального импортозамещающего оборудования волгоградской компании "Стереотек" с технологией 5D в интересах белорусских компаний", - рассказали в дипмиссии.





Кроме того, посол побывал на производственной площадке компании "Сады Придонья" - лидером в России по производству плодовой и соковой продукции, а также детского питания и напитков на растительной основе. С руководством "Садов Придонья" обсуждены перспективные направления сотрудничества, отдельное внимание стороны уделили поставкам белорусской техники для транспортного парка компании, 80% которого уже сейчас составляет техника МТЗ. Руководство волгоградского предприятия высказало заинтересованность в участии в разработке новых моделей сельхозтехники, специализирующейся на уборке плодоовощной продукции.





В самом начале поездки в Волгоградскую область Юрий Селиверстов посетил историко-мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане. Посол возложил цветы к Вечному огню и могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова и оставил запись в книге почетных гостей: "Вечная память героям, ценой своих жизней сохранившим мир на нашей земле!"-0-