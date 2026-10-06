Модернизация сетей и снижение энергоемкости: как будет развиваться энергетика Беларуси до 2030 года 

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как будет развиваться энергетика Беларуси до 2030 года, рассказал заместитель министра энергетики Беларуси Владислав Долгий во время IV Международной научной конференции "Устойчивое развитие энергетики Беларуси: состояние и перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.



Владислав Долгий отметил, что государственная программа "Устойчивая энергетика и энергоэффективность" на 2026-2030 годы включает три составляющие: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, повышение энергетической самостоятельности, сбалансированное развитие и модернизацию энергетической отрасли. По его словам, программа по сбалансированному развитию и модернизации энергетической отрасли является наиболее капиталоемкой. Она направлена на обеспечение растущего спроса предприятий и населения на электроэнергию, повышение доступности и надежности тепло- и газоснабжения и предусматривает ввод новых и модернизацию действующих генерирующих источников, вывод из эксплуатации физически и морально устаревшего оборудования, обновление электрических и тепловых сетей, дальнейшую цифровизацию энергетики. "Современная модернизация сетей - необходимое условие их надежной работы и бесперебойного энерго- и топливоснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также населения", - подчеркнул он.



Программа повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов предусматривает, что к концу пятилетки энергоемкость белорусской экономики должна снизиться на 4% по сравнению с уровнем 2025 года. "В условиях высокой конкуренции действует простой принцип: чем меньше топливно-энергетических ресурсов используется при производстве продукции, тем она дешевле и конкурентоспособнее на внутреннем и внешнем рынках", - пояснил заместитель министра.



Повышение энергетической самостоятельности направлено на увеличение доли собственных ресурсов в энергетическом балансе Беларуси. К ним относятся местные виды топлива, прежде всего древесина и торф, возобновляемые источники энергии, а также электроэнергия, вырабатываемая Белорусской АЭС. Чем выше доля собственных энергоресурсов, тем меньше страна зависит от внешних цепочек поставок. Уровень энергетической самостоятельности Беларуси планируется довести до 33%.



Также Владислав Долгий добавил, что энергетика Беларуси является ключевой жизнеобеспечивающей отраслью. "Белорусская энергосистема представляет собой высокотехнологичный комплекс электростанций и сетей, который надежно обеспечивает промышленность, сельское хозяйство и население электрической и тепловой энергией", - сказал он.



На начало 2026 года протяженность газораспределительной системы Беларуси составляла около 69 тыс. км. Она обеспечивает подачу природного газа во все 118 районных центров, 115 городов и 85 городских поселков страны. Установленная мощность генерирующих источников белорусской энергосистемы превышает 12 тыс. МВт. В том числе мощность Белорусской АЭС составляет 2340 МВт, тепловых электростанций - около 9761 МВт, гидроэлектростанций - 88 МВт. Общая протяженность линий электропередачи превышает 284 тыс. км. В энергосистеме также насчитывается более 1,3 тыс. подстанций напряжением 35-750 кВ. Протяженность тепловых сетей составляет около 7,8 тыс. км в однотрубном исчислении.



По словам замминистра, в 2024-2025 годах в Беларуси был зафиксирован исторический максимум потребления электроэнергии - более 42 млрд кВт.ч. За пятилетку электропотребление в стране увеличилось более чем на 5 млрд кВт.ч., или на 16%. Важным событием для белорусской энергетики стал ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС. Станция позволила заместить примерно 18 млрд куб.м импортируемого природного газа. За пятилетку в Беларуси было построено и реконструировано свыше 12,5 тыс. км электрических сетей всех классов напряжения. В текущей пятилетке планируется построить и модернизировать около 18,5 тыс. км сетей.-0-