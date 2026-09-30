ММЗ работает над созданием мощного шестицилиндрового двигателя

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод" работает над созданием мощного шестицилиндрового двигателя, который в будущем планируется запустить в серийное производство. Об этом на полях выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" сообщил специалист по выставочной деятельности предприятия Никита Ваганов, передает корреспондент БЕЛТА.
Завод представил как новинки, так и модели, уже получившие признание потребителей. Один из них - двигатель MMZ-3LD, удостоенный в 2025 году Государственного знака качества. "Он серийно выпускается с 2013 года и является единственным серийно производимым трехцилиндровым двигателем в Беларуси и странах ближнего зарубежья. Его используют в специальной технике, а также на крупных тракторах", - рассказал Никита Ваганов.
На стенде представлен двигатель Д-245.5S3A, разработанный с учетом требований экологических стандартов, которые предъявляются к технике, предназначенной для экспорта в страны с жестким экологическим регулированием. Значительная часть компонентов двигателя произведена в Союзном государстве. "По просьбе одного из потребителей в двигатель установили гидрокомпенсаторы. Они снижают уровень шума и избавляют от необходимости регулировать тепловые зазоры в клапанном механизме. Кроме того, здесь применен так называемый механизм Ланчестера, который уменьшает вибрацию двигателя. Его используют на тракторах, коммунальной и дорожно-строительной технике", - сказал Никита Ваганов.
Самой интересной новинкой специалист назвал новый шестицилиндровый двигатель мощностью 450-550 л.с. На выставке он представлен в виде макета, испытания двигателя проходят на тракторе BELARUS-5425. На разработку двигателя ушел примерно год, еще около полугода потребовалось на изготовление специальных деталей, компонентов и узлов. "Сейчас мы находимся на стадии создания опытного образца, а к 2029 году планируем запустить в серийное производство. Предполагается, что его будут устанавливать на крупные тракторы, комбайны, строительную и дорожно-коммунальную технику", - добавил Никита Ваганов.
Минский моторный завод выпускает дизельные, газодизельные, газовые и газопоршневые двигатели. В линейке предприятия - более 90 модификаций двигателей и свыше 2 тыс. исполнений. Кроме того, завод производит дизель-генераторные и дизель-насосные установки, компрессорные станции.-0-
Экономика
30 сентября 2026, 16:58
ММЗ работает над созданием мощного шестицилиндрового двигателя
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