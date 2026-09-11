Мятликов: в условиях глобальных изменений важно сохранять открытый диалог





Приветствуя участников юбилейного форума, председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев подчеркнул, что мероприятие зарекомендовало себя как авторитетная площадка, объединяющая единомышленников, стремящихся к продвижению своего бизнеса, активному взаимодействию и совместной эффективной работе.

"И, конечно же, важно, что это дает результат. Мы видим, что ежегодно после проведения форума заключается большое количество контрактов, которые дают динамическую выгоду для участников проекта. Сегодня мы констатируем, что ежегодно увеличивается количество участников форума. Сегодня у нас присутствуют представители 15 стран. Это очень важно для нас, потому что расширение географии взаимодействия - это главная задача", - отметил председатель Мингорисполкома.





Владимир Кухарев обратил внимание на то, что с каждым годом интерес проявляется к самым различным сферам. Активно развиваются новые направления взаимодействия представителей различных производств. "Сегодня появляется хорошая возможность взаимодействия между технопарками. Это передовые технологии и инновации, которые сегодня дают очень хороший результат", - отметил он.





Председатель БелТПП Михаил Мятликов подчеркнул, что форум традиционно объединяет руководителей крупных предприятий, предпринимателей, инвесторов и представителей деловых союзов - всех, кто непосредственно формирует повестку международного партнерства.





"Присутствие представителей 15 государств подтверждает, что Минск является авторитетным центром притяжения для бизнеса. В условиях глобальных изменений, трансформации традиционных рынков и логистики, а также развития новых центров экономического роста особенно важно сохранять открытый диалог, находить точки соприкосновения и выстраивать долгосрочное взаимодействие", - отметил председатель БелТПП.





По словам Михаила Мятликова, Беларусь готова предложить зарубежным партнерам широкую линейку промышленной продукции, комплексные решения в сельском хозяйстве и строительстве, качественные продукты питания, а также возможности в сферах образования, цифровых технологий и промышленного производства.





"Для иностранных инвесторов созданы все условия для запуска бизнеса в нашей стране. Приходя в Беларусь, зарубежные компании получают прямой доступ к емкому единому рынку Евразийского экономического союза. Сегодня государства ЕАЭС демонстрируют высокие темпы экономического роста, реализуют масштабные инфраструктурные программы и заинтересованы в совместных проектах в самых разных сферах", - акцентировал внимание Михаил Мятликов.





Он подчеркнул, что приоритетом для Беларуси остается взаимодействие с Российской Федерацией, в особенности на межрегиональном уровне, где активно выстраивается промышленная кооперация, формируются хозяйственные связи и запускаются совместные инвестпроекты. Не менее важным вектором выступает сотрудничество со странами Азии и Африки.





Белорусская торгово-промышленная палата нацелена на всестороннее содействие взаимовыгодным контактам отечественных и иностранных деловых кругов. Палата готова оказывать компаниям полную поддержку - от поиска надежных партнеров и организации переговоров до комплексного сопровождения при выходе на новые рынки.





Михаил Мятликов выразил уверенность в том, что форум станет результативной площадкой для укрепления связей и заключения взаимовыгодных соглашений.-0-