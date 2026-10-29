Минтранс изучает передовые практики применения ИИ в дорожной отрасли на форуме в Казани

Kazan Digital Week - одно из ключевых событий в сфере цифровых технологий. В мероприятиях принимают участие представители Минтранса, управляющей компании холдинга "Белавтодор", РУП "Белдорцентр" и РУП "Белдорсвязь".
Ключевые направления - цифровизация дорожной отрасли, обеспечение безопасности дорожного движения, обмен опытом по созданию и работе единых операторов транспортной инфраструктуры.
Особое внимание уделено практическому применению искусственного интеллекта и интеллектуальным системам мобильности. Белорусская делегация изучает передовые международные практики и принимает участие в тематических сессиях. Полученный опыт позволит применить лучшие решения в дорожной отрасли Беларуси.-0-
Фото Минтранса