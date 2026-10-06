Минсвязи и ПВТ объединили усилия для продвижения цифровых решений





Теперь компании могут актуализировать свои данные, не переключаясь между экранными формами.





Как отметили в Минсвязи, анкета, заполняемая ИТ-компанией, - не формальный перечень продуктов, а полноценный цифровой профиль компании. В нем отражается экспертиза и набор технологий, реализованные проекты, профессиональные достижения и награды.





Польза интеграции в том, что компетенции теперь видны тем, кто использует "Витрину цифровых проектов" для подбора потенциальных исполнителей для своих проектов. Также в числе преимуществ - скорость и удобство. Все действия выполняются внутри единого интерфейса личного кабинета на сайте ПВТ.





"Такое нововведение - еще один канал информирования о своих возможностях для ИТ-компаний и способ бесшовного информационного насыщения базы технологических компетенций для тех, кто ищет партнеров для реализации цифровых проектов", - отметили в пресс-службе.-0-

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленный личный кабинет резидента на сайте ПВТ интегрирован с ГИС "Витрина цифровых проектов". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минсвязи.