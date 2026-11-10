Минские предприятия укрепляют позиции на рынке Кыргызстана

"Минск открыт к многостороннему сотрудничеству и реализации совместных перспективных проектов. Мы искренне стремимся к дальнейшему углублению кооперации по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес, и выражаем твердую уверенность в том, что подписанный план мероприятий по расширению торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между мэрией Бишкека и Минским городским исполнительным комитетом на 2027-2028 годы станет новым импульсом к расширению нашего всестороннего взаимодействия", - добавил Александр Черников.-0-

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Фото Виталия Пивоварчика

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прошедший год продемонстрировал высокую динамику, результативность совместной работы Минска и регионов Кыргызстана по всем ключевым направлениям. Об этом сообщил заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Александр Черников во время пленарного заседания I Форума регионов Беларуси и Кыргызстана, передает корреспондент БЕЛТА."Межрегиональное сотрудничество выступает практическим фундаментом двусторонних отношений, переводя стратегические договоренности в реальные проекты и контракты, - отметил Александр Черников. - Особую роль в этом процессе играет многолетнее взаимодействие столиц двух государств. Сотрудничество между Минском и Бишкеком с 2008 года успешно развивается в рамках соглашений об установлении побратимских связей, являясь надежным фундаментом для углубления интеграционных процессов и реализации совместных инициатив".В 2026 году реализован ряд значимых проектов. В Кыргызстан поставлялась техника МТЗ, МАЗ. Знаковым событием стало официальное открытие в августе 2026 года совместного сборочного производства масляных трансформаторов, организованного Минским электротехническим заводом им. В.И.Козлова совместно с кыргызским партнером. На базе предприятия при помощи опытных специалистов прошла успешная сборка и испытания первой партии продукции для энергетического сектора.Существенных успехов добились предприятия фармацевтической отрасли. РУП "Белмедпрепараты" за январь - сентябрь нарастило экспортные поставки и расширило товаропроводящую сеть. "Минскинтеркапс" продемонстрировало рост объемов реализации и подало на национальную регистрацию новые востребованные лекарственные препараты. Укрепили позиции и резиденты Минского городского технопарка, выполнены поставки тест-систем и ПЦР-наборов, оборудования для золотодобывающей отрасли. "Коммунарка" возобновила поставки кондитерских изделий, вышло на рынок Бишкека ОАО "Криница"."Активно развивается сотрудничество в социальной сфере. В апреле состоялся совместный видеомост между педагогами Минска и Бишкека, посвященный вопросам цифровизации и патриотического воспитания. Ярким проявлением разностороннего взаимодействия между учреждениями образования стал взаимный обмен визитами школьников. В июне делегация Кыргызстана посетила среднюю школу №11 имени Жумаша Асаналиева, а в августе минские учащиеся побывали в селе Уч-Кайнар, почтив память героя Советского Союза у школы-побратима", - рассказал Александр Черников.Минские организации здравоохранения оказывают квалифицированную медицинскую помощь гражданам Кыргызстана. Прочные связи поддерживаются в сфере спорта.