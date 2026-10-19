Минсельхозпрод установил максимальные отпускные цены на огурцы и томаты





Так, предельная максимальная отпускная цена в зависимости от условий доставки составит: на огурцы - 6,1-6,4 рубля, на томаты - 6,9-7,24 рубля за килограмм. Ограничение действует только в межсезонный период - 2026/2027, который для огурцов длится с 1 ноября 2026 года по 31 марта 2027 года, для томатов - с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года.





Документ принят для поставок на внутренний рынок продукции отечественного производства по приемлемым ценам. Речь идет о длинноплодных, среднеплодных огурцах и красных, кроме вишневидных и кистей, томатах, реализуемых производителями юридическим лицам для выполнения государственного заказа или поставляемые заготовителям в качестве выполнения государственного заказа.-0-

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 13 октября 2026 года установлены предельные максимальные отпускные цены на свежие огурцы и томаты. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода.