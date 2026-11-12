Минсельхозпрод определил, как будет оцениваться эффективность использования господдержки АПК

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия приняло постановление №94 "Об оценке эффективности использования государственной поддержки и сроках нахождения документов", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Правовым актом утверждена инструкция, устанавливающая методику расчета и интерпретации показателей эффективности использования господдержки, определенной в указе Президента от 17 июля 2014 года №347 "О государственной аграрной политике", а также оформления и обобщения результатов оценки господдержки.
Расчет показателей осуществляется ежегодно до 1 мая по результатам работы за предыдущий год.
Также постановлением установлен перечень финансово-учетных документов, образующихся в процессе деятельности сельскохозяйственных организаций, и сроки их нахождения в таких организациях.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-