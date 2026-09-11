11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обеспечение внутреннего рынка отечественными яблоками развивается позитивно. Это отметил в эфире телеканала "Беларусь 1" начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода Николай Лешик, передает корреспондент БЕЛТА.
В целом, по словам специалиста, обеспечение внутреннего рынка отечественными яблоками развивается позитивно.
"Мы надеемся, что через года два только белорусское яблоко будет востребовано нашими потребителями", - подчеркнул он.
Николай Лешик также отметил, что этот сельскохозяйственный год оказался не очень благоприятным для выращивания белорусских арбузов. Однако отдельными хозяйствами их урожай был все же получен, и они обещают поставить экзотическую продукцию на сельскохозяйственные ярмарки.-0-
Экономика
11 сентября 2026, 22:24
Минсельхозпрод: обеспечение рынка отечественными яблоками развивается позитивно
Фото из архива
Новости рубрики Экономика
НЦПЭ и Китайская федерация машиностроительной промышленности договорились об укреплении сотрудничества
Главное
Топ-новости
Вольфович: Следственный комитет стал надежным щитом в защите государства и общества от преступных посягательств
С нами интереснее