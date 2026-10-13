13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как получить согласование по применению ставок утилизационного сбора, определил Минпром. Это предусмотрено постановлением министерства от 25 сентября 2026 года №5, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Ставки определены в приложении к постановлению Совета Министров от 23 апреля 2026 года №195 "Об утилизации".
Для получения согласования необходимо подать в Минпром заявление в письменной форме и приложить к нему документы. Их перечень закреплен. По результатам рассмотрения предоставленных материалов Минпром принимает решение о согласовании или несогласовании применения ставки и в установленный срок информирует о нем заинтересованное лицо. В случае согласования применения ставки информация о транспортном средстве или шасси (тип, марка, модель, год выпуска, идентификационный номер (VIN) либо при его отсутствии заводском номере предоставляется в Государственный таможенный комитет.
Заинтересованное лицо имеет право повторно обратиться с заявлением в Минпром после устранения недостатков, явившихся причиной отказа в согласовании.
Постановление вступает в силу с 14 октября.
Постановление касается ставок в отношении транспортных средств и шасси, произведенных (изготовленных) на территории Беларуси организациями, принявшими обязательство обеспечить последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты транспортными средствами своих потребительских свойств, отчужденных за пределы Беларуси и впоследствии ввозимых (ввезенных) в Беларусь организациями и физическими лицами, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе применяющими особые режимы налогообложения.-0-
Экономика
13 октября 2026, 18:19
Минпром определил порядок согласования по применению ставок утильсбора
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