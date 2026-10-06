Минюст пояснил, как используются средства сверх лимита на благотворительном счете

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средства, собранные на благотворительный счет сверх заявленного лимита, должны быть перечислены на любой другой благотворительный счет. Об этом сообщил журналистам министр юстиции Евгений Коваленко, разъясняя положения указа от 7 сентября 2026 года №304 "О фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения", передает корреспондент БЕЛТА.



"Для тех, кто нуждается в сборе средств на получение медицинской помощи, приобретение медицинского оборудования, медицинского питания, алгоритм прост и последователен исходя из норм соответствующего акта главы государства", - отметил Евгений Коваленко.



Так, для открытия благотворительного счета заявителям нужно обратиться в банк и заключить договор, предъявив медицинские документы, подтверждающие нуждаемость в оказании медицинской помощи. Если сбор будет осуществляться не для самого заявителя, а для членов его семьи, нужно предоставить документы, подтверждающие родственные связи.



В заявлении на открытие благотворительного счета указывается цель сбора денежных средств и лимит (предельная сумма, которую заявитель намерен собрать посредством банковского механизма), добавил министр.



"Как только благотворительный счет открыт, продолжает работать та же схема, которая имела место до издания акта главы государства. То есть заявитель, другие лица, заинтересованные в сборе денежных средств для нуждающегося человека, размещают информацию в интернете, средствах массовой информации, иным образом доводят ее до всех неравнодушных", - пояснил Евгений Коваленко.



При этом, подчеркнул он, может быть открыт только один благотворительный счет. "Это уточнение направлено на борьбу с возможными злоупотреблениями, которые, к сожалению, периодически имели место в сфере благотворительной деятельности для цели сбора денег на здравоохранение, оказание медицинской помощи", - заметил он.



Министр также рассказал, что происходит с денежными средствами, собранными сверх заявленного изначально лимита. "В соответствии с нормами указа средства, превышающие сумму, которую планировали заявители собрать, владельцем счета должны быть перечислены на любой другой благотворительный счет в пользу любого другого лица", - сказал он.



Таким образом, закрепляется механизм, по которому лицо, нуждающееся в получении медицинской помощи, но уже собравшее необходимую сумму, передает поступившие излишки денежных средств другим нуждающимся.



Если же владельцем счета такое решение в течение трех месяцев не принято в силу разных причин, банк информирует государственные органы - Министерство финансов, Министерство здравоохранения, и государственные структуры решают, куда направить денежные средства. Причем они могут быть перечислены только на благотворительные счета государственных учреждений здравоохранения и использованы исключительно для оказания медицинской помощи.



Министр подчеркнул, что в соответствии с нормами указа открыть благотворительный счет могут только те лица, которые непосредственно заинтересованы в получении медицинской помощи. Это или сами нуждающиеся в получении медицинской помощи, либо члены семьи, близкие родственники. Остальные граждане могут участвовать в благотворительности через внесение собственных денежных средств либо продвижение и распространение информации о сборе.



Помимо физических лиц, субъектами благотворительной деятельности являются общественные объединения и фонды, одной из целей деятельности которых является оказание благотворительной помощи в сфере здравоохранения. "Для таких некоммерческих организаций действует тот же порядок. Они точно так же открывают благотворительные счета и в последующем, по достижении цели сбора, то есть определенной суммы, эти денежные средства перечисляются на счета организаций здравоохранения, которые будут физическим лицам оказывать медицинскую помощь", - пояснил министр.-0-