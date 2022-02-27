Министр ЕЭК о работе банковской системы ЕАЭС в условиях отключения от SWIFT: мы абсолютно к этому готовы

27 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев прокомментировал возможности работы банковской системы стран Евразийского экономического союза в условиях отключения ряда банков от системы SWIFT из-за санкций Запада, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня мы абсолютно к этому готовы. Сегодня у нас есть платежная система, во всяком случае Банк России ее разработал и многие российские банки на ней уже осуществляют платежи и расчеты, она открыта для всех государств Евразийского экономического союза и для зарубежных партнеров, - сказал Сергей Глазьев. - То есть у нас есть система, по меньшей мере одна, разработанная Банком России, которая полностью замещает SWIFT. И никаких проблем те банки, которые обеспечивают внутренний наш оборот, не испытают. Те, кто захотят продолжить с нами работать в отсутствие SWIFT, могут к этой системе присоединяться. С Китаем мы, например, уже перешли во многом к использованию таких прямых межбанковских отношений".

Кроме того, отметил министр ЕЭК, развиваются цифровые технологии. "Многие наши центральные банки переходят к реализации проектов национальных цифровых валют, - напомнил он. - Цифровые валюты позволяют вообще проводить расчеты без банков. Центральные банки напрямую даже могут проводить расчеты, могут проводить расчеты через криптоинструменты. То есть здесь технический прогресс, которым владеют в общем-то и наши регуляторы и предприниматели, он намного опережает эти санкционные, тупые, я бы сказал, инструменты давления".

"В действительности ни один из элементов санкционного давления для нас не опасен. Потому что мы можем реагировать, исходя из нашего гигантского экономического потенциала, реализуя собственные механизмы финансирования экономического развития", - подчеркнул Сергей Глазьев.-0-