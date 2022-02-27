Министр ЕЭК о работе банковской системы ЕАЭС в условиях отключения от SWIFT: мы абсолютно к этому готовы

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 3 сентября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:23 "Спокойны за своего ребенка". Мамы - о том, почему предпочитают белорусскую продукцию Общество
15:18 "Находимся с тренерским штабом на одной волне". Брылин о работе в "Динамо" Спорт
15:18 "Гибкий график, зарплата и опыт". В БГУ раскрыли плюсы трудоустройства во время обучения Общество
15:13 К 9 сентября - полная готовность. Кушнаренко обозначил сроки подготовки Дзержинска к "Дажынкам" Регионы
15:11 Германия перебрасывает в Литву бронетанковую бригаду В мире
15:06 Частный бизнес заинтересован приходить в Гродно - Хмель Регионы
15:01 Житель Чериковского района осужден за присвоение топлива сельхозпредприятия Регионы
15:01 Белорусская железная дорога обновляет парк грузовых вагонов Экономика
14:57 Пустуют 20 тыс. мест. В Минске собираются повысить привлекательность паркингов и стоянок Общество
14:55 К 2030 году в Гродно число мест в гостиницах и хостелах планируют увеличить до 3 тыс. Регионы
14:54 Мощный шторм обрушился на Торонто, десятки тысяч жителей остались без электричества В мире
14:53 В Витебске стартовал чемпионат страны по прыжкам на батуте Спорт
14:49 В немецком городе неизвестные подожгли бетономешалки, полностью сгорели пять машин В мире
14:40 Возвращение лета в сентябре? Белгидромет прогнозирует потепление до +28°С на следующей неделе Общество
14:36 Подросток в Минске сбросил с чердака пакеты с водой, пострадали несколько девочек Регионы
14:34 Более 80 мигрантов погибли после 26 дней дрейфа к Канарским островам В мире
14:30 Скоординированные действия центробанков позволяют защищать интересы граждан и бизнеса в СГ - Головченко Экономика
14:22 Правовая база аграрной отрасли будет скорректирована - Минсельхозпрод Общество
14:01 Тимбилдинговые курсы, уникальное оборудование. О новинках Национального центра допобразования рассказала директор Общество
14:01 Четырехлетний мальчик попал под колеса кроссовера в Мозыре Происшествия
14:01 В МВД рассказали о вводных для бригады внутренних войск в ходе проверки боеготовности Общество
13:58 Новые микрорайоны и "въездные ворота". Как прирастает Гродно, рассказал председатель горисполкома Регионы
13:45 Традиции, увлечения, ценности. В Бресте проходит региональный этап конкурса "Семья года" Регионы
13:41 В Литве спустя почти две недели после бури без света остаются более 4 тыс. потребителей В мире
13:38 Белорусский рубль на торгах 3 сентября ослаб к основным валютам Экономика
13:38 Минск примет чемпионат мира по танцевальному спорту в декабре Спорт
13:34 Без скучных лекций и заученных фраз. Акция "Беларусь адзіная" стартовала в Гродненской области Общество
13:34 Изучение спецоборудования и аварийные сценарии: как в Минске готовят работников газовой отрасли Общество
13:29 В Мюнхене произошел поджог территории оборонной компании В мире
13:25 Лукашенко о размере средней зарплаты по Минску: надо удерживать, но не форсировать Президент
Все новости
Все новости

Министр ЕЭК о работе банковской системы ЕАЭС в условиях отключения от SWIFT: мы абсолютно к этому готовы

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
27 февраля 2022, 11:17

Министр ЕЭК о работе банковской системы ЕАЭС в условиях отключения от SWIFT: мы абсолютно к этому готовы

Фото ЕЭК
Фото ЕЭК
Фото ЕЭК

27 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев прокомментировал возможности работы банковской системы стран Евразийского экономического союза в условиях отключения ряда банков от системы SWIFT из-за санкций Запада, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня мы абсолютно к этому готовы. Сегодня у нас есть платежная система, во всяком случае Банк России ее разработал и многие российские банки на ней уже осуществляют платежи и расчеты, она открыта для всех государств Евразийского экономического союза и для зарубежных партнеров, - сказал Сергей Глазьев. - То есть у нас есть система, по меньшей мере одна, разработанная Банком России, которая полностью замещает SWIFT. И никаких проблем те банки, которые обеспечивают внутренний наш оборот, не испытают. Те, кто захотят продолжить с нами работать в отсутствие SWIFT, могут к этой системе присоединяться. С Китаем мы, например, уже перешли во многом к использованию таких прямых межбанковских отношений".

Кроме того, отметил министр ЕЭК, развиваются цифровые технологии. "Многие наши центральные банки переходят к реализации проектов национальных цифровых валют, - напомнил он. - Цифровые валюты позволяют вообще проводить расчеты без банков. Центральные банки напрямую даже могут проводить расчеты, могут проводить расчеты через криптоинструменты. То есть здесь технический прогресс, которым владеют в общем-то и наши регуляторы и предприниматели, он намного опережает эти санкционные, тупые, я бы сказал, инструменты давления".

"В действительности ни один из элементов санкционного давления для нас не опасен. Потому что мы можем реагировать, исходя из нашего гигантского экономического потенциала, реализуя собственные механизмы финансирования экономического развития", - подчеркнул Сергей Глазьев.-0-

Теги
ЕЭК ЕАЭС
Новости рубрики Экономика
Фото БЖД Белорусская железная дорога обновляет парк грузовых вагонов
Роман Головченко. Фото из архива Скоординированные действия центробанков позволяют защищать интересы граждан и бизнеса в СГ - Головченко
Фото из архива Белорусский рубль на торгах 3 сентября ослаб к основным валютам
Фото из архива "БЕЛДЖИ" в августе установило новый рекорд по продажам автомобилей в Беларуси
От электронной очереди до инфомобиля: какие современные подходы в обслуживании применяет УП "Мингаз"
Фото из архива Строительство электростанций и портов: Беларусь планирует принять участие в инфраструктурных проектах на Дальнем Востоке
  • Главная
  • Министр ЕЭК о работе банковской системы ЕАЭС в условиях отключения от SWIFT: мы абсолютно к этому готовы
    • Главное
    Лукашенко принял с докладом министра образования. Рассказываем о главном
    Экономика, транспорт, строительство и благоустройство. Подробности доклада Президенту о развитии Минска
    Строительство электростанций и портов: Беларусь планирует принять участие в инфраструктурных проектах на Дальнем Востоке
    Минск в 5-й раз принимает выставку китайских товаров и услуг 2026
    Топ-новости
    Лукашенко напомнил о задаче нормально кормить детей в школах
    Лукашенко: не надо бежать за западными стандартами в образовании, но надо брать разумное
    Лукашенко о молодых специалистах: не носить на руках, но где-то помочь надо
    Лукашенко о размере средней зарплаты по Минску: надо удерживать, но не форсировать
    Пустуют 20 тыс. мест. В Минске собираются повысить привлекательность паркингов и стоянок
    В МВД рассказали о вводных для бригады внутренних войск в ходе проверки боеготовности
    "Летопись возрождения белорусской деревни". Вышла книга БЕЛТА к 30-летию "Дажынак"
    Без скучных лекций и заученных фраз. Акция "Беларусь адзіная" стартовала в Гродненской области
    Правовая база аграрной отрасли будет скорректирована - Минсельхозпрод
    Скоординированные действия центробанков позволяют защищать интересы граждан и бизнеса в СГ - Головченко
    Мексика станет ближе уже в эту субботу: подробности Фестиваля мексиканской культуры в Минске при поддержке А1
    Тимбилдинговые курсы, уникальное оборудование. О новинках Национального центра допобразования рассказала директор
    На учения ОДКБ в 2026 году привлекут 5 тыс. человек и более 1 тыс. единиц техники - Сердюков
    Зонты снова актуальны: в пятницу большую часть Беларуси накроют дожди с грозами
    Контракты более чем на $270 млн: в БелТПП рассказали о содействии экспорту в первом полугодии
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "В теме"  Проект "Страна говорит"
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.