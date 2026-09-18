18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США официально исключили из санкционного списка две белорусские компании. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте американского Министерства финансов.
Из основного санкционного списка Управления по контролю за иностранными активами Минфина США исключены ОАО "Лакокраска" и концерн "Беллесбумпром".
О достижении договоренности относительно отмены соответствующих рестрикций было объявлено ранее по итогам прошедших в Минске переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями команды Президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланником по Беларуси Джоном Коулом.-0-
Экономика
18 сентября 2026, 09:48
Минфин США официально снял санкции с "Лакокраски" и "Беллесбумпрома"
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