22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество в области развития - ключевой элемент белорусско-китайского стратегического партнерства. Об этом заявила заместитель министра экономики Беларуси Алеся Абраменко во время рабочей встречи с начальником первого Департамента по региональным делам Государственного агентства по международному развитию и сотрудничеству (CIDCA) Ли Мином, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.
В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере развития, а также ход реализации совместных проектов. Алеся Абраменко подчеркнула, что Беларусь и Китай связывают отношения всепогодного всестороннего стратегического партнерства, а сотрудничество в области развития является одним из ключевых направлений взаимодействия.
В ходе встречи особое внимание было уделено подготовке и реализации перспективных проектов в сфере технико-экономической помощи. Стороны также подтвердили намерение продвигать Глобальную инициативу в области развития и ускорить реализацию проектов, направленных на социально-экономическое развитие Беларуси и повышение уровня жизни населения.
Китайская сторона подтвердила приверженность дальнейшему углублению сотрудничества с Беларусью и готовность совместно реализовывать важные договоренности, достигнутые главами государств, с акцентом на восемь основных направлений в рамках Глобальной инициативы в области развития.
Стороны договорились поддерживать регулярный диалог и продолжать совместную работу по подготовке и реализации конкретных проектов, направленных на дальнейшее укрепление белорусско-китайского сотрудничества в области развития.-0-
Экономика
22 сентября 2026, 16:56
Минэкономики: сотрудничество в области развития - ключевой элемент стратегического партнерства с Китаем
Фото Минэкономики
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