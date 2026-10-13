Минэкономики: соглашение между Беларусью и Китаем о торговле услугами и инвестициях поможет в реализации новых проектов

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение между правительствами Беларуси и Китая о торговле услугами и осуществлении инвестиций, вступившее в силу 1 января 2026 года, будет способствовать реализации новых проектов. Такое мнение прозвучало на первом заседании совместного комитета по реализации соглашения, которое прошло в формате видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минэкономики.



Сопредседателем комитета от белорусской стороны выступает заместитель министра экономики Алеся Абраменко. "Особая значимость соглашения заключается в том, что для Беларуси это первый подобный международный договор со страной за пределами ЕАЭС и СНГ", - заявила заместитель главы экономического ведомства.



В ходе заседания была отмечена положительная динамика во взаимной торговле услугами: по итогам 2025-го ее объем вырос более чем на 70%. Инвестиционная деятельность также демонстрирует положительную динамику - Китай в последние годы входит в топ-5 стран-инвесторов в Беларусь.



Стороны предметно обсудили ключевые направления по реализации соглашения, подтвердили взаимную заинтересованность в оперативном решении возникающих вопросов, дальнейшем развитии партнерства и наполнении мероприятий по реализации документа практическим содержанием. "При надлежащем использовании их потенциала такие документы становятся мостом для реализации конкретных инициатив и проектов", - резюмировала Алеся Абраменко.-0-