18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики и Национальное агентство инвестиций и приватизации подготовили информационный гид по мерам государственной поддержки инвестиционных проектов в туристической сфере, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.
В документе систематизирована ключевая информация для инвесторов: преференциальные режимы, доступные инвестиционные инструменты, действующие меры поддержки, а также контакты институтов поддержки.
"Материал представлен в удобной и наглядной форме - это позволяет быстро сориентироваться в возможностях и выбрать подходящий механизм для реализации проекта. Гид будет полезен как начинающим предпринимателям, так и опытным инвесторам, в том числе иностранным партнерам, заинтересованным в реализации проектов на территории Беларуси", - отметили в Минэкономики.-0-
Экономика
Минэкономики и НАИП подготовили гид по мерам господдержки инвестпроектов в сфере туризма
18 сентября 2026, 14:55
Минэкономики и НАИП подготовили гид по мерам господдержки инвестпроектов в сфере туризма
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