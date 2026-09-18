Минэкономики и НАИП подготовили гид по мерам господдержки инвестпроектов в сфере туризма 

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики и Национальное агентство инвестиций и приватизации подготовили информационный гид по мерам государственной поддержки инвестиционных проектов в туристической сфере, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.



В документе систематизирована ключевая информация для инвесторов: преференциальные режимы, доступные инвестиционные инструменты, действующие меры поддержки, а также контакты институтов поддержки.



"Материал представлен в удобной и наглядной форме - это позволяет быстро сориентироваться в возможностях и выбрать подходящий механизм для реализации проекта. Гид будет полезен как начинающим предпринимателям, так и опытным инвесторам, в том числе иностранным партнерам, заинтересованным в реализации проектов на территории Беларуси", - отметили в Минэкономики.-0-