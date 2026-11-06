Минэкономики: государство создает простые и результативные механизмы для старта инвестпроектов

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За потребителя идет острая конкуренция - выигрывает тот, кто быстрее предложит качественный продукт по доступной цене. В этих условиях государство создает простые и результативные механизмы для быстрого старта инвестпроектов. Об этом заявила заместитель министра экономики Алеся Абраменко на заседании райисполкома в Мстиславском районе, где рассмотрели итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета региона за 9 месяцев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.



Особое внимание участники уделили динамике и результативности инвестиционной деятельности. "Один из таких инструментов - режим преференциальных проектов: для начала реализации достаточно решения исполкома. На данный момент в перечне 48 префпроектов, 9 из них реализуются в Могилевской области, - отметила Алеся Абраменко. - Еще один востребованный механизм - льготные кредитные продукты под брендом "Региональная инициатива". Одобрено уже порядка 480 заявок, причем свыше 75 перспективных бизнес-идей воплотятся в жизнь в Могилевской области. В результате регионы получают ощутимый экономический эффект: появляются новые производства и продукты, создаются рабочие места".



Рабочий день замминистра экономики продолжился посещением ряда предприятий района. Мстиславская швейная фабрика в рамках инициативы "Один район - один проект" построила новый производственно-логистический центр, создано 18 новых рабочих мест. Филиал "Мстиславский ОАО "Бабушкина крынка" системно обновляет технологическое оборудование и проводит масштабную техническую модернизацию. Такой подход позволяет оперативно расширять линейку продукции и гибко реагировать на запросы рынка.



В завершение рабочей поездки Алеся Абраменко посетила Пустынский Свято-Успенский мужской монастырь. Эта православная святыня прошла непростой путь восстановления: благодаря совместным усилиям государства и инициативных граждан обитель не только возродилась, но и стала точкой притяжения для паломников, способствуя популяризации богатого историко-культурного наследия региона.-0-