23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАЗ презентовал в Санкт-Петербурге опыт использования электробусов. Об этом БЕЛТА сообщили в ОАО "МАЗ".
В Генконсульстве Беларуси в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча по вопросам закупок техники на 2027 год. Переговоры прошли в процессе реализации договоренностей, достигнутых во время недавней встречи главы Администрации Президента Беларуси Дмитрия Крутого с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
В нынешней встрече приняли участие генеральный представитель ОАО "МАЗ" в Санкт-Петербурге Федор Бутко и начальник отдела продаж электротранспорта Минского автомобильного завода Николай Даниленко. Российской стороне был презентован опыт использования электробусов МАЗ на внутреннем рынке и в Российской Федерации, а также механизм приобретения белорусской техники. Обсуждены варианты возможного использования данного вида общественного транспорта в Кудрово и Янино Ленинградской области.
Представители компаний-перевозчиков подтвердили заинтересованность в приобретении белорусской пассажирской техники, отметили выстроенную систему ее сервисного обслуживания.-0-
Экономика
23 сентября 2026, 20:14
МАЗ презентовал в Санкт-Петербурге опыт использования электробусов
Фото ОАО "МАЗ"
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