23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАЗ презентовал в Санкт-Петербурге опыт использования электробусов. Об этом БЕЛТА сообщили в ОАО "МАЗ".



В Генконсульстве Беларуси в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча по вопросам закупок техники на 2027 год. Переговоры прошли в процессе реализации договоренностей, достигнутых во время недавней встречи главы Администрации Президента Беларуси Дмитрия Крутого с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.



В нынешней встрече приняли участие генеральный представитель ОАО "МАЗ" в Санкт-Петербурге Федор Бутко и начальник отдела продаж электротранспорта Минского автомобильного завода Николай Даниленко. Российской стороне был презентован опыт использования электробусов МАЗ на внутреннем рынке и в Российской Федерации, а также механизм приобретения белорусской техники. Обсуждены варианты возможного использования данного вида общественного транспорта в Кудрово и Янино Ленинградской области.



Представители компаний-перевозчиков подтвердили заинтересованность в приобретении белорусской пассажирской техники, отметили выстроенную систему ее сервисного обслуживания.-0-