28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод поставит 40 автобусов во Владивосток. Об этом БЕЛТА сообщили на предприятии.
Как рассказал заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин, автобусы производства белорусского завода МАЗ уже зарекомендовали себя в работе на городских маршрутах.
15 единиц МАЗ-206 отправлены в столицу Приморья, также согласно контракту предприятие продолжает поэтапную поставку 25 автобусов МАЗ-303.
МАЗ - одно из крупнейших машиностроительных предприятий Беларуси и один из ведущих производителей автомобильной техники в странах СНГ. Завод выпускает широкий спектр продукции, включая тяжелые грузовые автомобили, автобусы, троллейбусы, прицепы, полуприцепы и специализированные шасси.-0-
Экономика
28 сентября 2026, 08:45
МАЗ поставит автобусы муниципальному перевозчику во Владивостоке
ОАО "МАЗ"
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