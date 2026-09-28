МАЗ поставит автобусы муниципальному перевозчику во Владивостоке 

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод поставит 40 автобусов во Владивосток. Об этом БЕЛТА сообщили на предприятии.



Как рассказал заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин, автобусы производства белорусского завода МАЗ уже зарекомендовали себя в работе на городских маршрутах.



15 единиц МАЗ-206 отправлены в столицу Приморья, также согласно контракту предприятие продолжает поэтапную поставку 25 автобусов МАЗ-303.



МАЗ - одно из крупнейших машиностроительных предприятий Беларуси и один из ведущих производителей автомобильной техники в странах СНГ. Завод выпускает широкий спектр продукции, включая тяжелые грузовые автомобили, автобусы, троллейбусы, прицепы, полуприцепы и специализированные шасси.-0-