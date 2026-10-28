МАЗ планирует увеличить производство электробусов для аэропортов





Андрей Савчиц отметил, что МАЗ активно развивает направление электротранспорта, предлагая как пассажирские электробусы, так и электрогрузовики. Он поделился опытом применения систем накопления энергии на технике и рассказал о перспективных направлениях развития. Одно из них - производство перронных электробусов. Их уже начали эксплуатировать в Национальном аэропорту Минск. Модель совершенствуется.





"На следующий год планируем увеличить количество выпускаемых электробусов для аэропортов как Беларуси, так и Российской Федерации", - рассказал Андрей Савчиц.





Кроме того, для грузового транспорта тестируются электронные платформы, которые позволяют фактически любую модель очень быстро и недорого трансформировать в электрическую версию. Разработан электромусоровоз с низким уровнем пола.





Для Санкт-Петербурга в прошлом году изготовлено 100 электробусов большого класса МАЗ-303Е23. Периодически проводится техническое обслуживание парка. "Получаем опыт эксплуатации с дальним пробегом", - отметил Андрей Савчиц, добавив, что предприятие работает над совершенствованием технических характеристик.-0-

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод планирует наращивать производство перронных электробусов для аэропортов Беларуси и России. Об этом сообщил директор Научно-технического центра - главный конструктор ОАО "МАЗ" - управляющей компании холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Андрей Савчиц на VIII Научно-практической конференции "Электрический транспорт: реальность и перспективы" на полях Белорусского энергетического и экологического форума, передает корреспондент БЕЛТА.