МАЗ планирует увеличить производство электробусов для аэропортов

Андрей Савчиц отметил, что МАЗ активно развивает направление электротранспорта, предлагая как пассажирские электробусы, так и электрогрузовики. Он поделился опытом применения систем накопления энергии на технике и рассказал о перспективных направлениях развития. Одно из них - производство перронных электробусов. Их уже начали эксплуатировать в Национальном аэропорту Минск. Модель совершенствуется.
"На следующий год планируем увеличить количество выпускаемых электробусов для аэропортов как Беларуси, так и Российской Федерации", - рассказал Андрей Савчиц.
Кроме того, для грузового транспорта тестируются электронные платформы, которые позволяют фактически любую модель очень быстро и недорого трансформировать в электрическую версию. Разработан электромусоровоз с низким уровнем пола.
Для Санкт-Петербурга в прошлом году изготовлено 100 электробусов большого класса МАЗ-303Е23. Периодически проводится техническое обслуживание парка. "Получаем опыт эксплуатации с дальним пробегом", - отметил Андрей Савчиц, добавив, что предприятие работает над совершенствованием технических характеристик.-0-