МАЗ и КАМАЗ подписали декларацию о намерениях по производству раздаточных коробок в Саратове 

Экспозицию МАЗа на выставке COMTRANS 2026 посетили министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов, раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, а также заместитель премьер-министра Республики Татарстан - министр промышленности и торговли Олег Коробченко.-0-





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22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декларация о намерениях по организации промышленного производства раздаточных коробок на базе АО "Цифровой завод раздаточных коробок" в Саратове подписана между ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз" и ПАО "КАМАЗ" на выставке коммерческих автомобилей COMTRANS 2026 в Казани, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАЗ.Документ подписан заместителем генерального директора ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз" - техническим директором Александром Кравченко и заместителем генерального директора ПАО "КАМАЗ" - исполнительным директором Юрием Герасимовым. Он направлен на объединение усилий сторон для обеспечения российских и белорусских автопроизводителей конкурентоспособными и экономически эффективными компонентами.На выставке МАЗ представляет три модели, работающие на экологичном газомоторном топливе (КПГ). Среди них городской супернизкопольный автобус третьего поколения МАЗ 303. Кроме того, гости могут увидеть трехосный тяжеловоз для работы в составе автопоездов МАЗ-64А02N (6х4) и седельный тягач для магистральных и междугородних перевозок МАЗ-54402N (4х2) с возможностью тест-драйва.