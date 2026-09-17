17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАЗ и алжирские компании расширяют промкооперацию. Об этом шла речь во время переговоров генерального директора ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз" Валерия Иванковича с представителями алжирских компаний, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАЗ.



Валерий Иванкович в составе белорусской делегации деловых кругов находится с официальным визитом в Алжире. Стороны обсудили возможность совместного сотрудничества в части поставок грузовой и пассажирской техники МАЗ.



Алжирская сторона заинтересована в подробном изучении номенклатуры выпускаемой продукции для определения наиболее перспективного сегмента техники и последующей проработки вопроса организации ее сборки в своей стране.



Ранее генеральный директор с встречался с министром внешней торговли и продвижения экспорта Алжира Камелем Резигом, а также с министром промышленности Алжира Фаридом Куртелем. Стороны отметили заинтересованность в скорейшем учреждении Белорусско-алжирского делового совета как инструмента для ускорения взаимодействия и общения. Также они отметили заинтересованность в практической реализации достигнутых договоренностей по удовлетворению потребности рынка Алжира в пассажирском транспорте в рамках программы обновления парка эксплуатируемой техники. Кроме того, стороны обсудили ход получения предварительного разрешения на организацию сборочного производства, являющегося ключевым элементом дальнейшего развития сотрудничества.-0-