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Массовая уборка кукурузы на зерно началась в Беларуси

Опубликовано:

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Экономика
30 сентября 2026, 11:13

Массовая уборка кукурузы на зерно началась в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовая уборка кукурузы на зерно началась во всех регионах Беларуси, убрано 5%, что составляет 17 тыс. га от плана в 363 тыс. га. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Намолочено зерна кукурузы 115 тыс. т урожайностью 66 ц/га. В разрезе областей: Брестская - 44 тыс. т, Гомельская - 27 тыс. т, Минская - 22 тыс. т, Гродненская - 11 тыс. т, Могилевская - 9 тыс. т, Витебская - 2 тыс. т.

Кукуруза на силос убрана с 52% площадей, что составляет 497 тыс. га. 

По оперативным данным на 30 сентября, в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах намолочено зерновых с учетом рапса 9253 тыс. т. Запахано под сев озимых зерновых 1389 тыс. га, что составляет 92% от плана в 1500 тыс. га. Озимых зерновых на зерно посеяно всеми регионами страны на площади 1076 тыс. га (72% от плана).

Льнотреста поднята на площади 41 тыс. га, что составляет 94% от плановых площадей. Оборачивание лент льна произведено на площади 23 тыс. га - 54% от вытеребленного. Заготовлено льнотресты 144 тыс. т.

Заготовлено 606 тыс. т сена - 85% от плана, 12 781 тыс. т сенажа (89%), 10 452 тыс. т силоса (51%), 6743 тыс. т кормовых единиц травяных кормов (67%).

Наличие минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) под озимый сев - 355 тыс. т действующего вещества, что составляет 203% к плану.

Сахарная свекла убрана с площади 44 тыс. га, что составляет 40% от плана в 109 тыс. га. Накопано 1997 тыс. т корнеплода средней урожайностью 458 ц/га. В разрезе областей: Минская - 786 тыс. т, Гродненская - 690 тыс. т, Брестская - 326 тыс. т, Могилевская - 172 тыс. т, Витебская - 18 тыс. т, Гомельская - 5 тыс. т. 

Картофель убран с 52% площадей страны, что составляет 11 тыс. га от плана в 22 тыс. га. Накопано картофеля 380 тыс. т средней урожайностью 332 ц/га. В разрезе областей: Могилевская - 101 тыс. т, Минская - 93 тыс. т, Брестская - 83 тыс. т, Гомельская - 41 тыс. т, Гродненская - 38 тыс. т, Витебская - 24 тыс. т.

Всего овощей, выращенных в открытом грунте, по стране собрано 65 тыс. т урожайностью 332 ц/га, что на 73 ц/га выше прошлогоднего. Засеянные площади  составляют более 3 тыс. га, уже убрано 44%.-0-
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