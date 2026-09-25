Масштабная модернизация позволяет наращивать промышленный потенциал Беларуси - Каранкевич

Виктор Каранкевич поздравил работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником. "Машиностроение - одна из ключевых отраслей экономики нашей страны. Проводимая масштабная модернизация и реализация инновационных импортозамещающих проектов позволяют укреплять технологический суверенитет, наращивать промышленный потенциал Беларуси, выпуская востребованную на внутреннем и внешних рынках продукцию", - отметил он.
Заместитель премьер-министра выразил благодарность работникам отрасли за труд, преданность делу и высокий уровень ответственности. "Отдельные слова благодарности нужно сказать ветеранам за то, что в свое время вы придали мощный импульс развитию отрасли, сформировали прочную основу для ее дальнейшего роста и бережно передаете молодому поколению свой опыт и знания", - сказал заместитель премьер-министра.
Виктор Каранкевич пожелал машиностроителям крепкого здоровья, счастья и новых успехов на благо страны. Также он зачитал приветственный адрес главы государства.-0-