Машиностроение, ИИ, логистика: по каким направлениям будут развивать сотрудничество Беларусь и Китай

"В прошлом году мы почти достигли этой цифры. В этом году уже динамика гораздо лучше. Мы уверены, что этой отметки мы действительно достигнем. Ключевое для белорусской стороны - это расширение количества, номенклатуры, ассортимента поставок. Наш основной конек - продукция питания, переработки, сельхозпродукция. Рынок здесь большой и представители Китая знают качество нашей продукции. Также мы работаем над расширением экспорта в области машиностроения, нефтехимии, легкой промышленности", - отметил Юрий Чеботарь.
По его словам, важным шагом стало и вступление в силу соглашения между правительством Беларуси и правительством Китайской Народной Республики о торговле услугами и осуществлении инвестиций, которое открывает новые возможности, особенно в сферах цифровых технологий и искусственного интеллекта.
"Искусственный интеллект сегодня является важнейшим направлением в мире. Мы предусмотрели соответствующую повестку, договорились о том, что будем поддерживать друг друга. Прежде всего важна технологическая поддержка, опыт и реализация замыслов в отдельных секторах промышленности и экономики", - пояснил глава Минэкономики.
Отдельным направлением взаимодействия выступает промышленная кооперация, в 2026-2027 годах (Годы промышленной кооперации) прорабатывается более десяти технологических направлений. В работе находится свыше 40 проектных идей, затрагивающих машиностроение, нефтехимию и деревообработку.
Центром притяжения инвестиций и технологий остается индустриальный парк "Великий камень". "Динамика положительная: только в этом году добавилось 30 резидентов. Количество достигло 180 с объемом инвестиций почти $2 млрд. Из 180 сегодня приступили к реальной производственной деятельности почти 70. Вместе с китайской стороной проговорили вопрос расширения преференциального режима в рамках парка, чтобы постоянно поддерживать самые лучшие, самые актуальные условия работы", - сообщил Юрий Чеботарь.
Знаковым инфраструктурным проектом станет "Евразийский железнодорожный гейтвей" на базе "Великого камня". По словам Юрия Чеботаря, эта площадка обеспечит не просто транзит, а полный комплекс логистических услуг - от хранения и обработки до компоновки грузов.
"Это вопрос не просто транзита через нашу страну, а в большей степени комплекс услуг, связанный с обработкой, хранением, компоновкой грузов. И в этом плане "Евразийский железнодорожный гейтвей" будет, я уверен, номер один. Мы договорились о том, что в ближайшее время в рамках официального открытия этого проекта будут запущены поезда как с нашей стороны, так и в Беларусь из Китая", - подчеркнул министр.
Говоря о перспективах на ближайшие годы, министр экономики выразил уверенность в углублении промышленного сотрудничества и цифровизации, а также отметил важность гуманитарных и социальных инициатив, включая строительство арендного жилья и развитие традиционной китайской медицины.-0-
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Скриншот видео телеканала "Первый информационный"