Машиностроение, агрохимия. Беларусь и бразильский штат Гояс намерены активизировать взаимодействие

Расположенный в Центрально-западном регионе Бразилии штат Гояс с населением более 6 млн человек и площадью свыше 340 тыс. кв.км является одним из локомотивов бразильского агропромышленного комплекса.-0- Расположенный в Центрально-западном регионе Бразилии штат Гояс с населением более 6 млн человек и площадью свыше 340 тыс. кв.км является одним из локомотивов бразильского агропромышленного комплекса.-0-

Фото Посольства Республики Беларусь в Федеративной Республике Бразилия Фото Посольства Республики Беларусь в Федеративной Республике Бразилия

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бразилии Андрей Андреев в составе делегации руководителей зарубежных дипломатических миссий посетил с рабочим визитом штат Гояс, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на белорусскую дипломатическую миссию в Бразилии.В ходе встреч с руководством кабинета по международным делам, а также профильных секретариатов правительства Гояс (промышленности, торговли и услуг; сельского хозяйства, животноводства и снабжения; науки, технологий и инноваций; культуры) стороны обсудили активизацию двустороннего торгово-экономического и социально-гуманитарного сотрудничества.Особое внимание было уделено практической реализации действующего соглашения между Минской областью и штатом Гояс. Помимо наращивания традиционно важных для бразильской экономики поставок калийных удобрений, белорусская сторона выразила заинтересованность в диверсификации торговли и реализации взаимовыгодных проектов в сфере машиностроения и прикладной агрохимии. Для проработки конкретных шагов по всему спектру межрегионального взаимодействия бразильской стороне предложено совместно с Минской областью подготовить комплексную дорожную карту сотрудничества.На переговорах с руководством федерации торговли товарами, услугами и туризмом штата Гояс обсуждались вопросы организации взаимных визитов деловых кругов и пути увеличения товарооборота с использованием инструментов Белорусской универсальной товарной биржи.Отдельной темой стало налаживание практического взаимодействия резидентов белорусского Парка высоких технологий и Центра передового опыта в области инновационного предпринимательства Гояса по коммерциализации ИТ-решений.Деловая часть визита также включила участие белорусской стороны в ежегодной многопрофильной Выставке промышленности, торговли, кооперации, предпринимательства и агробизнеса (FICCA Goiás 2026), на которой были проведены переговоры с крупными бразильскими торговыми и логистическими компаниями.Кроме того, в рамках специальной интерактивной сессии Андрей Андреев ознакомил студентов бразильских вузов с системой высшего и профессионального образования Беларуси и спектром оказываемых образовательных услуг.Также на полях выставки президент федерации торговли товарами, услугами и туризма штата Гояс и региональный вице-президент Национальной конфедерации торговли Бразилии Марсело Баиокки Карнейро вручил послу Беларуси медаль "За заслуги в торговле". Награда присуждается федерацией за вклад в развитие международных торгово-экономических отношений и укрепление деловых связей с регионом.