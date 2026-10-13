13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установило предельные максимальные розничные цены на плодоовощную продукцию по госзаказу на межсезонный период 2026/27 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МАРТ.
Так, цена за 1 кг огурцов - 9,16 рубля, томатов - 10,36 рубля, картофеля - 1,11 рубля, свеклы - 1,23 рубля, моркови - 1,41 рубля, капусты - 1,70 рубля, лука - 1,77 рубля, яблок - 4,80 рубля.
Установлена также предельная максимальная торговая надбавка при формировании розничных цен на плодоовощную продукцию, поступившую в качестве выполнения государственного заказа, в размере 30%.-0-
Экономика
13 октября 2026, 12:30
МАРТ установил предельные розничные цены на плодоовощную продукцию по госзаказу
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