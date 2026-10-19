МАРТ с 1 ноября установил новые цены на природный газ для некоторых организаций

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на природный газ для некоторых организаций установлены постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 8 октября 2026 года №55, которое вступает в силу с 1 ноября 2026 года. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал





Документом устанавливается отпускная цена на природный газ без НДС при расчетной теплоте сгорания 7900 ккал/куб.м и курсе белорусского рубля к российскому рублю 3,7465:100 газоснабжающим организациям, входящим в состав ГПО "Белтопгаз", при поставке через систему газоснабжающих организаций (перепродавцов) при соответствующем потребленном объеме природного газа в 2025 году.





Также определены цены на природный газ за 1 куб.м с НДС, отпускаемый газоснабжающими организациями, входящими в состав ГПО "Белтопгаз", организациям, имеющим общежития, для использования проживающими в них гражданами, религиозным организациям, организациям, использующим природный газ для нужд детских домов семейного типа, детским деревням, детским городкам, детским хосписам. Так, при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов размер цен составит 0,2275 рубля, при отсутствии таких приборов - 0,586 рубля.-0-