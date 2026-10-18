МАРТ работает над проектом закона о посреднических цифровых платформах 

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При МАРТ создана рабочая группа, которая разрабатывает проект закона о посреднических цифровых платформах. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказала заместитель начальника управления организации торговли и общественного питания - начальник отдела методологии Министерства антимонопольного регулирования и торговли Ирина Шпак, сообщает БЕЛТА.
Проект закона предусматривает создание организационных и правовых основ функционирования посреднических цифровых платформ в Беларуси. Речь идет прежде всего об интернет-площадках, агрегаторах и службах доставки. Документ также определит основные положения взаимодействия операторов платформ с пользователями - представителями бизнеса (продавцами и исполнителями) и потребителями.
Одна из основных задач проекта - обеспечить прозрачность и предсказуемость деятельности операторов цифровых платформ, которые уже занимают значительное место в экономике и оказывают существенное влияние на нее. "Бизнесу, который работает с использованием цифровых платформ, важно понимать, на каких условиях он ведет предпринимательскую деятельность. Эти условия должны быть стабильными и предсказуемыми", - отметила Ирина Шпак.
Второе направление - создание безопасной цифровой среды и развитие конкуренции на цифровых платформах. "Операторы посреднических цифровых платформ - крупный бизнес. Учитывая их значительное влияние во всем мире, в том числе в Беларуси, важно соблюдать баланс интересов крупного и малого бизнеса, который работает на таких платформах", - подчеркнула заместитель начальника управления.
Третий акцент - защита прав и законных интересов пользователей. "МАРТ регулирует деятельность в сфере торговли. В проекте закона предусмотрены механизмы регулирования значимых иностранных платформ в целях обеспечения контроля за их деятельностью и обеспечения полноценной защиты наших потребителей. В частности, для таких платформ предусматривается требование создать юридическое лицо либо филиал в Беларуси. Требования к их деятельности позднее определит правительство", - рассказала Ирина Шпак.-0-
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Экономика
18 октября 2026, 21:08
МАРТ работает над проектом закона о посреднических цифровых платформах
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