МАРТ на два года отстранил пять организаций от участия в госзакупках

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли обновило список поставщиков, временно не допускаемых к госзакупкам. Пять организаций отстранены от участия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.



МАРТ включил организации в список поставщиков, временно не допускаемых к участию в процедурах госзакупок, - сроком на два года. Среди них - ООО "НДВ-Комплект" - по заявлению Минского государственного колледжа технологий коммунального хозяйства и транспортного обслуживания, ООО "ЭйсМед" - по заявлению Минского клинического консультативно-диагностического центра, ООО "Литвена" - по заявлению государственного лесохозяйственного учреждения "Красносельское" Управления делами Президента Беларусь, ООО "Фудбелснаб" - по заявлению Дирекции строящегося предприятия Министерства здравоохранения и ООО "РПМГрупп" - по заявлению Министерства обороны.



В настоящее время в списке числится 295 организаций.-0-