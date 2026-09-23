Локализация производства сельхозтехники и изучение опыта. Делегация Брестской области посетит Бразилию

23 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Делегация официальных и деловых кругов Брестской области в конце сентября - начале октября посетит с визитом Бразилию. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Брестского облисполкома.



Основная тема - сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Ранее стороны вели переговоры с одной из бразильских компаний о реализации совместного проекта по локализации производства сельхозтехники. В частности, брестские специалисты посетят предприятие, ознакомятся с его производственными мощностями и ассортиментным перечнем продукции.



"С руководством компании пройдут переговоры по реализации совместного проекта по локализации производства сельскохозяйственной техники на территории Брестской области. Делегация планирует также посетить сельскохозяйственные организации Бразилии, изучить методики сельхозработ по выращиванию зерновых культур, обменяться опытом и технологиями ведения сельского хозяйства", - проинформировали в пресс-службе.



В комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома пояснили, что бразильская компания производит агрегат по внесению пылевидных удобрений для известкований почвы. Такой подход примерно на 20% повышает эффективность минеральных удобрений, благодаря чему возрастает урожайность культур. "У нас кислых почв порядка 40%. Ежегодно увеличиваем объемы известкования. Имеющиеся машины позволяют нам вносить сплошным методом. Агрегат бразильской компании практически не зависит от скорости ветра, дифференцированно вносит известковые материалы по картам кислотности и элементарным участкам. Производительность больше и выше точность", - акцентировали внимание в облсельхозпроде.



Такой агрегат используют в "Великосельском Агро" Пружанского района. "Савушкин продукт" приобрел его для трех своих предприятий "Савушкино", "Савушкина Пуща", "Савушкин Луч" в Малоритском, Каменецком и Березовском районах. Дальнейший планируемый шаг Брестской области - локализация производства. Для этого рассматривается площадка Жабинковской сельхозтехники.



Специалисты Брестской области во время визита в Бразилию изучат опыт возделывания более засухоустойчивых сортов и гибридов кукурузы и пшеницы. В сфере интересов и технологии ноу-тилл - нулевая или безотвальная обработка почвы. "Перенимаем опыт стран с жарким климатом. В последние годы у нас тоже жаркие погодные условия. Будем изучать, как с этим работают в Бразилии", - подытожили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома.-0-