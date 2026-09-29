29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ленинградская область предлагает Беларуси формировать совместные турпродукты с посещением предприятий. С такой инициативой выступила председатель комитета по внешним связям Ленинградской области Анастасия Михальченко в Минске на заседании круглого стола "Промышленный туризм как инструмент международного сотрудничества: опыт и практики Ленинградской области и Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.



Анастасия Михальченко - разработчик регионального проекта "Крутая локация", направленного на создание экосистемы индустриальных путешествий. Суть программы заключается в разработке комбинированных туристических маршрутов, которые гармонично объединяют посещение действующих заводов с осмотром исторических, культурных и природных достопримечательностей, а также знакомством с местной гастрономией.



Делегации Ленинградской области интересны наработки Беларуси в этой сфере. Гости уже побывали на некоторых экскурсиях, в частности посетили МТЗ, "Луч", "Коммунарку". На базе последнего предприятия прошло заседание круглого стола, где участники смогли обменяться мнениями и контактами для дальнейшего сотрудничества. На завтра запланировано знакомство с БЕЛАЗом.



"Это флагманы промышленного туризма Беларуси со значительным потенциалом для развития международных связей. Такие экскурсии интересны не только детям, но и для бизнес-поездок. Видим перспективы в создании совместного турпродукта не только для наших граждан, но и туристов из других стран, например из Китая, Индии, Вьетнама. Здесь можно объединить усилия", - рассказала Анастасия Михальченко, добавив, что промышленный туризм давно вышел за рамки обычных экскурсий "посмотреть, как устроен завод". Он связывает воедино несколько составляющих - от профориентации до продвижения продукции, имиджа региона, инвестиций.



Председатель комитета по внешним связям Ленинградской области отметила повышенный интерес к мероприятию. К нему присоединились руководители предприятий, туроператоры. Главная задача круглого стола - чтобы все участники наметили планы на перспективу. По итогам обсуждения все предложения и рекомендации организаторы встречи возьмут на заметку.



"Нам важно устранять имеющиеся барьеры, совместно работать на увеличение туристических потоков", - заметила Анастасия Михальченко.



Ленинградская область преодолела отметку в 10 млн путешественников в год. По этому показателю регион занимает пятое место в России, предлагает разные активности. В следующем году заседание круглого стола по теме промышленного туризма предлагается провести уже в Ленинградской области.



"Нам есть чему учиться у вас и будем рады, если делегация из Беларуси приедет к нам для обмена опытом", - добавила Анастасия Михальченко.



На встрече обсудили успешные кейсы Ленинградской области и Республики Беларусь, продвижение через экскурсии бренда компаний, возможности межрегиональной кооперации, модели эффективного взаимодействия бизнеса, власти и туроператоров.



Круглый стол прошел во время визита делегации Ленинградской области во главе с губернатором Александром Дрозденко.



Организаторами мероприятия выступили комитет по внешним связям Ленинградской области и Национальное агентство по туризму.-0-