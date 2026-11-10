Кыргызстан заинтересован в совместных проектах с Беларусью в машиностроении и станкостроении

"Одним из главных практических направлений взаимодействия остается торгово-экономическое сотрудничество. Наряду с торговлей особое значение имеет промышленная кооперация. В 2026 году состоялось второе заседание совместной кыргызско-белорусской рабочей группы по промышленности. Рассчитываем, что ее работа поможет перейти от обмена предложениями к подготовке конкретных проектов и согласованию необходимых мер поддержки. В качестве примера успешного взаимодействия хотел бы отметить долголетнее сотрудничество "Автомаш-Радиатор" с белорусскими партнерами. Радиаторная продукция поставляется предприятиям машиностроительного комплекса, включая МАЗ и БЕЛАЗ. Еще один практический пример - это совместное предприятие в Бишкеке по производству масляных трансформаторов. Предприятие использует техническую документацию, сборочные комплекты и узлы, комплектующие белорусского производства. Эти проекты показывают, что кооперация может развиваться в разных отраслях", - сказал Эрлист Акунбеков.

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Фото Виталия Пивоварчика

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кыргызстан заинтересован в совместных проектах с Беларусью в машиностроении, станкостроении, текстильной и швейной промышленности, а также фармацевтике. Об этом заявил заместитель председателя Кабинета Министров Кыргызстана Эрлист Акунбеков во время заседания межправительственной белорусско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.