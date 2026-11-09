9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Кыргызстана выразила заинтересованность в увеличении парка машин белорусского производства и расширении номенклатуры поставляемой техники ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга". Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
Во время визита на предприятие гости ознакомились с постоянно действующей выставкой техники, выпускаемой холдингом "АМКОДОР". Делегации продемонстрировали широкую линейку специализированных машин для различных отраслей экономики, включая строительство, лесную промышленность, сельское и коммунальное хозяйство. Обсуждались стратегические перспективы развития двустороннего сотрудничества и возможные совместные проекты.
Особое внимание делегации привлекли коммунальные машины "АМКОДОРа", которые планируется задействовать для модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и нужд крупнейших городов республики - Бишкека и Оша. Кроме того, предметный интерес гостей вызвали высокоэффективные мелиоративные комплексы холдинга, актуальные для развития агропромышленного сектора регионов.
Визит стал важным шагом в укреплении долгосрочного партнерства и открывает новые возможности для масштабирования взаимовыгодного сотрудничества между холдингом "АМКОДОР" и Кыргызстаном.-0-
Экономика
09 ноября 2026, 16:17
Кыргызстан заинтересован в наращивании поставок техники "АМКОДОР"
Фото "АМКОДОРа"
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