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Кыргызстан заинтересовался белорусским опытом биржевого ценообразования и трансграничной торговли

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
25 сентября 2026, 16:48

Кыргызстан заинтересовался белорусским опытом биржевого ценообразования и трансграничной торговли

Фото БУТБ
Фото БУТБ
Фото БУТБ
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кыргызстан заинтересовался белорусским опытом применения биржевого механизма в ценообразовании и трансграничной торговле. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).

Практические аспекты использования биржевого механизма при формировании цен на стратегически важные товары для внутреннего и внешнего рынков, а также текущее состояние и перспективы развития сотрудничества Беларуси и Кыргызстана в биржевой сфере подробно рассмотрены во время визита межведомственной группы Кыргызстана в центральный офис БУТБ. В состав кыргызской делегации вошли представители Администрации Президента, Министерства экономики и коммерции, Министерства внутренних дел, Службы антимонопольного регулирования и Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве.

Рассказывая о роли товарной биржи в экономике, помощник председателя правления БУТБ Александр Башлий акцентировал внимание на биржевых инструментах, обеспечивающих прозрачное ценообразование, предотвращающих необоснованное завышение или занижение цен и минимизирующих коррупционные риски. "На бирже реализован объективный и полностью прозрачный механизм определения рыночных цен товаров, эффективность которого достигается за счет высокой концентрации спроса и предложения. Поэтому биржевые котировки отражают реальную конъюнктуру рынка и служат ориентиром для его участников. Кроме того, биржевые торги проводятся в анонимном режиме, что исключает возможность сговора между трейдерами, а ценовые коридоры с фиксированной нижней или верхней границами препятствуют манипулированию ценами с целью их искусственного завышения или занижения", - отметил представитель БУТБ.

Особый интерес у членов межведомственной рабочей группы Кыргызстана вызвали вопросы контроля исполнения биржевых сделок и доступные на БУТБ механизмы урегулирования споров между участниками торгов. По словам Александра Башлия, этим направлениям уделяется пристальное внимание. "На бирже создано отдельное подразделение - управление сопровождения биржевых сделок, которое не только следит за надлежащим исполнением обязательств по биржевым контрактам, но и помогает участникам торгов решать в досудебном порядке большинство возникающих конфликтных ситуаций. Помимо этого, на базе биржи действует арбитражная комиссия, - добавил помощник председателя правления БУТБ. - Ее решения исполняются".

На мероприятии также прозвучали выступления начальника управления транспорта, связи и информационных технологий Министерства антимонопольного регулирования и торговли Татьяны Парейко и заместителя начальника управления социальной сферы и услуг МАРТ Оксаны Златиной. Рассматривались темы "Влияние антимонопольных инструментов на ценообразование (кейс "Белпочта")" и "Система ценообразования на лекарственные препараты в Беларуси".

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-
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