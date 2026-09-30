Фото Виталия Пивоварчика
Экономика
30 сентября 2026, 18:12
Курс рубля стабилен, резких колебаний не ожидается - глава Нацбанка
Фото из архива
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курс рубля стабилен, резких колебаний не ожидается. Об этом заявил журналистам председатель правления Национального банка Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА."Нацбанк продолжает придерживаться рыночного курсообразования, поэтому определенных задач по курсу на следующий год не ставится. Но мы продолжаем ту работу, которую ведем достаточно давно. Курс стабилен, и каких-то резких колебаний мы не ожидаем", - подчеркнул глава Нацбанка.
Как сообщалось, сегодня указом главы государства №343 утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год. Инфляция должна составить не более 6%, золотовалютные резервы - не менее $12,8 млрд, доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, - не более 10%, прирост объема инвестиционного финансирования - не менее 13%.-0-
Новости рубрики Экономика
Перевалка калия и планы по белорусскому порту в Мурманске. Какие подробности сообщил представитель региона
Сроки представления декларации, индексация ставок. Минфин об изменениях в системе налогообложения в 2027 году
Главное
Топ-новости
Лукашенко согласовал внесение в Палату представителей бюджетно-налогового пакета документов на 2027 год
Торговля, техника, АПК. В каких направлениях Беларусь и Ленинградская область развивают сотрудничество
Главная тема - промышленное сотрудничество. Каранкевич встретился с руководителями делегаций регионов РФ
Экспорт и инвестиции: министр экономики рассказал, за счет чего Беларусь достигнет параметров прогноза-2027
Рост зарплат, поддержка приоритетных направлений экономики. Какие подходы заложены в республиканском бюджете на 2027 год
Контрсанкционный барьер и контроль цифрового поля. Генпрокурор о мерах по защите экономических интересов
Мы должны двигаться вперед, опираясь на опыт предыдущих поколений - участник акции "Беларусь адзіная"
С нами интереснее