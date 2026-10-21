Куба может открыть бизнесу Беларуси выход на рынки Латинской Америки и Карибского бассейна

Президент Беларуси 28 апреля 2026 года подписал указ №141 "О реализации международного договора", который продлил действие механизма взаимных поставок с Кубой. Им сохраняются условия приобретения кубинских лекарственных препаратов взамен поставляемых автомобильной и сельскохозяйственной техники, изделий медицинского назначения и иных товаров отечественного производства.-0-

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21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Куба может открыть для белорусского бизнеса выход на рынки Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом в том числе шла речь на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Кубы в Беларуси Сантьяго Переса Бенитеса с представителями белорусских предприятий в Белорусской торгово-промышленной палате, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БелТПП.Стороны обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, вопросы поставок белорусской продукции на кубинский рынок и активизации деловых контактов между компаниями двух стран. Также в повестке был латиноамериканский вектор. "Для белорусского бизнеса это важное стратегическое направление - Куба может стать одной из опор для выхода на рынки Латинской Америки и Карибского бассейна", - отметили в пресс-службе БелТПП."Беларусь - это модель для многих стран, потому что здесь смогли достичь огромнейших результатов. Отношения между нашими странами действительно образцовые. Беларусь является примером для нас и многих других", - отметил посол. Он добавил, что у стран есть точки соприкосновения: "Много всего Беларусь и Куба могут друг другу дать. И самое главное - мы готовы к плодотворному сотрудничеству".Среди участников мероприятия - представители машиностроительного и металлообрабатывающего комплексов, производители подшипников и сельскохозяйственной техники, операторы биржевой торговли, а также компании, работающие в сфере таможенных услуг и материально-технического снабжения.Как добавили в БелТПП, по итогам 2025 года товарооборот продовольствия между двумя странами вырос на 18%, в 2026 году динамика сохранилась, а номенклатура расширилась.