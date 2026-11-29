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Он ознакомился непосредственно на погранпереходе с тем, как функционирует эта система. "Мы посмотрели, что все работает довольно быстро. Работа ведется параллельно по двум трекам. Первый - линия наших таможенных служб. Будут подготовлены программно-аппаратные комплексы, которые в автоматическом режиме будут считывать фактический номер грузового транспортного средства и отражать в системе полную информацию о наличии документа о поставке экспортного товара, потому не будет необходимости физического контроля. А дальше, когда уже будет внедрена по линии налоговых служб система электронных товарно-транспортных накладных в рамках нашей интегрированной системы администрирования косвенных налогов, то, думаю, процесс упростится еще больше. И фактически все это нужно сделать до срока, установленного декретом, - 1 июля 2027 года", - отметил глава Администрации Президента.
По его словам, еще нужно принять ряд нормативных документов внутри Беларуси, а также подготовить соответствующую инфраструктуру. В декрете определены восемь пунктов на границе с Россией, где будут установлены эти программно-аппаратные комплексы с целью осуществления контроля поставки экспортных товаров, чтобы система заработала без сбоев уже к началу второго полугодия следующего года.-0-
Фото "СБ. Беларусь сегодня"