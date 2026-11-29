По его словам, еще нужно принять ряд нормативных документов внутри Беларуси, а также подготовить соответствующую инфраструктуру. В декрете определены восемь пунктов на границе с Россией, где будут установлены эти программно-аппаратные комплексы с целью осуществления контроля поставки экспортных товаров, чтобы система заработала без сбоев уже к началу второго полугодия следующего года.-0- По его словам, еще нужно принять ряд нормативных документов внутри Беларуси, а также подготовить соответствующую инфраструктуру. В декрете определены восемь пунктов на границе с Россией, где будут установлены эти программно-аппаратные комплексы с целью осуществления контроля поставки экспортных товаров, чтобы система заработала без сбоев уже к началу второго полугодия следующего года.-0-





Фото "СБ. Беларусь сегодня"

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декрет Союзного государства по системе подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) находится фактически на выходе. Об этом заявил журналистам глава Администрации Президента Дмитрий Крутой во время визита в Смоленскую область, сообщает БЕЛТА.Система введена в России с 1 июня и осуществляет контроль за импортом товаров при ввозе из стран ЕАЭС. "В середине года это было очень горячей темой, было много обсуждений с точки зрения того, насколько для наших экспортеров усложнится движение товаров. На уровне президентов было принято принципиальное решение, что в отношении Беларуси не будут взиматься авансовые платежи по НДС, по акцизам. То есть мы заранее, до поставки экспорта наших товаров, ничего платить не будем. Второй важный элемент - цифровизация и упрощение всей системы подтверждения экспортерами соответствующих контрактов на поставку товара", - сказал Дмитрий Крутой.Он ознакомился непосредственно на погранпереходе с тем, как функционирует эта система. "Мы посмотрели, что все работает довольно быстро. Работа ведется параллельно по двум трекам. Первый - линия наших таможенных служб. Будут подготовлены программно-аппаратные комплексы, которые в автоматическом режиме будут считывать фактический номер грузового транспортного средства и отражать в системе полную информацию о наличии документа о поставке экспортного товара, потому не будет необходимости физического контроля. А дальше, когда уже будет внедрена по линии налоговых служб система электронных товарно-транспортных накладных в рамках нашей интегрированной системы администрирования косвенных налогов, то, думаю, процесс упростится еще больше. И фактически все это нужно сделать до срока, установленного декретом, - 1 июля 2027 года", - отметил глава Администрации Президента.