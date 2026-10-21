21 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Омской области России до конца текущего года ожидают поставку из Беларуси большой партии пассажирского транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в РФ по итогам посещения послом Юрием Селиверстовым в рамках визита в Омскую область двух работающих в регионе мультибрендовых центров белорусской техники.
Холдинг ООО "ВелКом" и АО "База Агрокомплект" являются дилерами большинства крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, располагают мощностями для предпродажной подготовки и обслуживания техники, мощными складами запчастей, квалифицированными сервисными бригадами. Обе компании последовательно расширяют ассортимент за счет поставок белорусской бытовой техники, мотоциклов, текстиля и других товаров народного потребления. Ведется работа по профориентации и обучению на белорусской технике молодежи.
"С руководством мультибрендовых центров подробно обсудили взаимодействие с поставщиками, логистику, качество сервиса и обновление модельного ряда, практическое использование финансовых инструментов поддержки экспорта. Особое внимание уделили вопросам организации обслуживания пассажирской техники из ожидаемой до конца года крупной поставки из Беларуси", - отметили в пресс-службе.-0-
Экономика
21 октября 2026, 07:52
Крупная поставка пассажирской техники из Беларуси в Омскую область планируется до конца года
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