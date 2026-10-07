Креативная экономика формирует новые рабочие места и экспортный потенциал Беларуси - НЦИС





Как страна - участница Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Беларусь учитывает международные приоритеты и направления. По словам Алексея Курмана, ВОИС уделяет большое внимание развитию креативной экономики. Он добавил, что креативный сектор тесно связан с развитием высоких технологий и цифровизацией. "За первое полугодие 2026 года экспорт компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг вырос на 13,7% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Беларусь вошла в 25 стран с наибольшей долей экспорта высокотехнологичных услуг в общем объеме внешней торговли услугами. Страна также демонстрирует высокие результаты по отдельным субиндексам, связанным с развитием высоких технологий, включая создание мобильных приложений", - рассказал гендиректор НЦИС.





Цифровые технологии открывают новые возможности для продвижения белорусских товаров, в том числе через электронную торговлю. Одновременно цифровая среда повышает риски незаконного копирования и использования объектов ИС, а также распространения контрафактной продукции. "Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности становятся особенно важными в условиях цифровизации", - подчеркнул Алексей Курман.





НЦИС регулярно проводит мероприятия для популяризации интеллектуальной собственности. В октябре состоится международная научно-практическая конференция, посвященная креативной экономике, а также вопросам охраны, управления и защиты интеллектуальной собственности в креативной индустрии. На конференцию зарегистрировались около 300 участников, среди них - представители государственных органов, научного сообщества, бизнеса, образовательных организаций и креативных индустрий. "Мероприятие будет не только научным, но и практическим. Планируется обсудить конкретные случаи охраны и защиты результатов интеллектуальной деятельности в Беларуси и за рубежом", - пояснил гендиректор НЦИС.-0-

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Креативная экономика постепенно становится полноценной частью национальной, создавая рабочие места и формируя экспортный потенциал. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) Алексей Курман, передает корреспондент БЕЛТА.