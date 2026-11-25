В настоящее время в научно-технологических парках страны насчитывается 267 резидентов. "Обновление идет 10-20%, обновляется состав резидентов. А чтобы стать резидентом, нужно разработать инновационный проект, показать, какую инновацию субъект хозяйствования будет внедрять. Это инновация бизнес-процесса либо создание новой продукции", - отметил Денис Коржицкий.





Говоря о региональном масштабировании технопарков, Денис Коржицкий отметил, что технопарки, которые созданы местными властями, - инструмент развития регионов. "В этом году у нас реализуется три таких локальных проекта - в Гомеле, Могилеве, Бресте", - рассказал Денис Коржицкий. При этом самым важным показателем для них является не объем произведенной продукции, а объем инноваций, которые будут реализованы в экономике страны.



"Мы стремимся к тому, чтобы более 80% организаций регионов были инновационно активны. Если любое предприятие один раз в пять лет не реализует инновационный проект, не модернизирует технологии, оно неизбежно отстает от рынка. Инновации - это создание конкурентоспособных характеристик продукции, а главным мерилом конкурентоспособности является экспорт", - подчеркнул эксперт.-0-