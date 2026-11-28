Светлана ИСАЕНОК,

Фото из архива БЕЛТА, Минтранса

За счет чего удерживаются позиции и какие решения находятся в этих непростых условиях - в материале БЕЛТА.Наша страна стремится стать транспортно-логистическим узлом Евразийского региона. И для этого, по словам первого заместителя министра транспорта и коммуникаций Григория Глазко, сегодня уже сформирована развитая терминальная инфраструктура, обладающая достаточным количеством складских площадей. Она позволяет технически и технологически обрабатывать, а также консолидировать грузы различных номенклатурных групп по направлениям "Восток - Запад" и "Север - Юг"."Основным направлением развития перевозок по трансъевропейскому транспортному коридору №2 является участие Беларуси в китайской инициативе "Один пояс, один путь" и организация перевозок ускоренными контейнерными поездами в сообщении Китай -Европа - Китай. В рамках трансъевропейского транспортного коридора №9 развиваются перевозки белорусских экспортных грузов в направлении портов Северо-Запада России", - отмечает собеседник.По его словам, эффективное использование международных транспортных коридоров напрямую способствует укреплению экономического потенциала Беларуси. В этих целях государство уделяет особое внимание именно комплексной модернизации транспортной инфраструктуры, предназначенной для организации международных перевозок грузов."Техническая и технологическая оснащенность железнодорожной инфраструктуры и терминальные комплексы позволяют обеспечить пропуск более 200 млн т грузов в год, из которых порядка 70 млн т приходится на транзит", - рассказывает Григорий Глазко.Наряду с развитием железнодорожной инфраструктуры, приоритетное внимание уделяется наращиванию потенциала автомобильных транспортных коридоров, обращают внимание в министерстве. И здесь у нас очевидное конкурентное преимущество: Беларусь занимает лидирующие позиции в ЕАЭС по плотности дорожной сети, при этом ключевые трассы обладают высокой несущей способностью. Это позволяет эффективно использовать современный транспорт. Параллельно внедряются цифровые методы управления и интеллектуальные транспортные системы.Новые условия в виде геополитической нестабильности стали в определенной степени вызовами не только для сферы транспортных услуг, но и для поставок белорусской продукции на рынки других стран. Однако, как отмечает Григорий Глазко, сегодня логистика успешно адаптирована к текущим условиям."Совместно с российской стороной реализуются два межправительственных соглашения по вывозу грузов с задействованием транспортно-логистической инфраструктуры России. Для этого в том числе используются ускоренные контейнерные поезда - белорусский экспорт везут транзитом по территории России через российские порты (Северо-Западного региона, Черного и Азовского морей, Дальневосточного бассейна). Также перевозка осуществляется по сухопутным маршрутам в направлении стран Центральной Азии и Китая, по международному транспортному коридору "Север-Юг", - рассказывает первый заместитель министра транспорта и коммуникаций.Для белорусских экспортных грузов также активно развиваются регулярные контейнерные перевозки в морской порт Бронка, расположенный недалеко от Санкт-Петербурга. Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая это место, назвал этот порт основным путем белорусской продукции в мир.Дальняя дуга с каждым днем становится для нас все ближе. К примеру, экспорт в азиатский регион вырос на 30%. Наблюдается увеличение объемов товаров в Латиноамериканский и Африканский регионы. Это стало возможным в том числе благодаря оптимизации транспортных маршрутов."В 2025 году реализован пилотный проект по консолидации товаров для их поставки в страны Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. В рамках проекта осуществлены поставки белорусских экспортных грузов в Африку (Египет, ЮАР), Латинскую Америку (Никарагуа), Юго-Восточную Азию (Вьетнам, Мьянма, Южная Корея, Индия) и Ближний Восток (ОАЭ). В текущем году запущены сервисы по доставке грузов из Беларуси в Китай в составе сборных контейнерных поездов", - обращает внимание Григорий Глазко и отмечает, что в целом работа по организации доставки белорусских грузов в страны дальней дуги имеет положительную динамику.Благодаря всепогодному и всестороннему стратегическому партнерству Беларусь и Китай развивают отношения сразу в нескольких глобальных направлениях. Одна из целей - удвоить экспорт, в том числе в рамках инициативы "Пояс и путь". Готова ли к этому транспортная инфраструктура?На данный момент все условия в сфере железнодорожного транспорта обеспечены, обращает внимание первый заместитель министра транспорта и коммуникаций: "Белорусская железная дорога в сообщении Китай - Европа - Китай способна ежедневно пропускать более 30 контейнерных поездов. Имеются значительные резервы как по терминальной обработке, так и по пропуску поездов по инфраструктуре для кратного увеличения транзитных объемов".Для наращивания объемов транспортировки грузов в Китай с января этого года организованы перевозки контейнерных поездов со сборными грузами "Колосок". Периодичность курсирования - один поезд в месяц. Обеспечивается полный цикл: предоставление оборудования, консолидация грузов и координация перевозочного процесса по всему маршруту следования."Состав поезда включает 40-футовые контейнеры с продукцией белорусских предприятий: лен, пиломатериалы, целлюлоза, сухое молоко и торф. В 2026 году отправлено девять контейнерных поездов со сборными грузами", - рассказал Григорий Глазко.Страны сделали шаг навстречу друг другу и в сфере автомобильного транспорта. Уже с начала следующего года еще больше белорусских транспортных компаний получат возможность участвовать в автомобильных перевозках китайско-европейских грузов. А это отразится и на увеличении объемов двусторонних и транзитных автомобильных перевозок. Такой результат ожидается от подписанного Меморандума о сотрудничестве между странами, согласно которому с 1 января 2027 года выдача электронных разрешений на международные автомобильные перевозки между Беларусью и Китаем будет осуществляться по заявительному принципу без количественных ограничений.Эксперты сходятся во мнении, что в современной экономике конкурируют не только товары, но и сроки их доставки. Председатель общества "Знание" Алексей Авдонин поясняет это так: "Чем быстрее и предсказуемее предприятие получает сырье и отправляет продукцию покупателю, тем меньше средств заморожено в запасах и товарах в пути. Это способ снизить издержки для всей экономики".В министерстве транспорта и коммуникаций с этим подходом согласны. И чтобы товары, к примеру в Узбекистан, доставлялись быстрее, железные дороги обеих стран реализовали проект "Славянский караван". Первый поезд со станции Орша-Восточная на станцию узбекистанского Чукурсая по маршруту через Россию и Казахстан отправился в июле. И уже по такому пути отправили 15 сквозных грузовых поездов. Направление будет развиваться дальше, обращает внимание Григорий Глазко: "Мы продолжаем работу с транзитными железными дорогами по оптимизации тарифных условий по всему пути следования. Дальнейшее развитие проекта предполагает отправку поездов со всех регионов Беларуси, а также продление маршрута до других стран Центральной Азии (Кыргызстан, Таджикистан и др.)".Беларусь планомерно наращивает свой транзитный потенциал. В ноябре в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" был торжественно открыт новый мультимодальный железнодорожный терминал Greatport. На него делается серьезная ставка: он способен на треть увеличить терминальную мощность страны. Четыре железнодорожных пути длиной 1050 м каждый, а также вспомогательные объекты рассчитаны на 180 тыс. контейнеров в год с перспективой увеличения до 500 тыс. По словам первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова, этот проект, реализованный резидентом парка "Великий камень", уже стал мощным элементом экономики Беларуси. Это очередной показатель того, что Беларусь продолжит делать ставку на качественно оказанные транспортные услуги, продолжая играть ключевую роль в международной транспортной системе.БЕЛТА.-0-