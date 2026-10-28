Кооперацию стран ЕАЭС в промышленности и сельском хозяйстве обсудили Петкевич и министр ЕЭК

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич провела встречу с членом Коллегии (министром) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
В ходе встречи обсужден вопрос о путях дальнейшего развития кооперационного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза в области промышленности и сельского хозяйства.
Рассмотрены возможности создания максимально приемлемых и привлекательных условий для финансирования перспективных проектов, отвечающих интересам всех государств - членов ЕАЭС.-0-